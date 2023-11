Sahte AirPods'ların İç Yapısı X-ray Görüntüleriyle Ortaya Çıktı

Bir şirket -bu Apple olmak zorunda değil- AirPods Pro gibi popüler, yüksek kaliteli bir ürün ürettiğinde mutlaka replikalarının çıkması işten bile değil. Öyle ki ayakkabı sektöründen teknoloji sektörüne her alanda işler böyle dönüyor. Olayın şimdilik AirPods tarafına baktığımızda, sahte Airpods'ların orijinal olanlarından farkı nedir? İşte X-ray görüntüleri ve karşılaştırmalar.

Sahte AirPods'ların içinin görünümü şaşırttı

Günümüzde sahte ürünler, temel aldıkları cihazlara çok benzeyecek kadar karmaşık hale geldi. Ancak ayırt edilemeyecek kadar benzeyen kısım genellikle dış kısım. Çünkü iç kısımlara baktığımızda işler değişiyor. Lumafield'ın yapmış olduğu 3D taramalar, gerçek AirPods'ların sahte olanlarıyla karşılaştırıldığında ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor.

The world is full of counterfeit Apple products. We CT scanned two fake AirPods and compared them to the real thing… ?? pic.twitter.com/VFWvAwUrox — Jon Bruner (@JonBruner) November 7, 2023

Buradaki ana ilgi noktaları pil, yapı kalitesi ve devredir. Pile baktığımızda, AirPods'ların tasarlandığı gibi cihaza uyan özel yapım bir düğme pil kullandığı görülüyor. Buna karşılık, her iki sahte de kasanın içine sıkıştırılmış lityum iyon kese pilleri kullanıyor. Bu daha az karmaşık piller aynı zamanda kullanıcı için potansiyel olarak artan bir risk oluşturuyor.

Devrelere gelince, Apple'ın ürünü ile iki sahte ürün arasında büyük bir fark olduğunu fark edeceksiniz. Sahte versiyonlarda tellerin bağlandığı yerlerde özensiz lehimleme görebilirsiniz.

Sınırlı alanı daha verimli kullanmak için esnek baskılı devre kartları kullanan Apple'ın kulaklıklarında bu tür şeyler görünmüyor. Firma ayrıca sahte ürünlerin daha az mikrofona sahip olduğunu ve bunun da daha kötü ses kalitesine yol açtığını belirtiyor.

Yapım kalitesine gelince, sahtelerden birinde kablosuz şarjın bulunmadığı, diğerinde ise onu şarj kutusuna yerleştirecek mıknatısların eksik olduğu görülüyor. Apple'ın ürünü bu özelliklerin her ikisine de sahip. Her ne kadar sahte ürünlerin dayandıkları ürünlere göre daha kalitesiz olduğunu hepimiz bilsek de, orijinal ürünün neden daha iyi olduğunu tam olarak görmek ilginç.

Aynı şey Apple'ın, Samsung'un veya Google'ın TWS kulaklıklarına baktığınızda da geçerlidir. Bu aynı zamanda kulaklık yapımında ne kadar yüksek düzeyde düşünce ve mühendislik gerektiğini de gösteriyor. Sahte AirPods gibi cihazlarda da görüldüğü gibi böyle replikalarda bu kadar yüksek mühendislik görmüyoruz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.