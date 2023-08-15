Şahinbey'de e-Ruhsat Lansmanı Düzenlendi

Şahinbey'de e-Ruhsat lansmanı programı düzenlendi

Şahinbey'de dijital dönüşüm

GAZİANTEP Şahinbey Belediyesinin düzenlediği dijital dönüşüm programında E-Ruhsat tanıtımı yapıldı.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesinin düzenlediği programda Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu müteahhit, mimar ve mühendisler ile bir araya geldi. Türkiye'de bir ilk olan projede inşaat yapmak isteyen müteahhitler rahat nefes alacak. Dijital dönüşüm çerçevesinde E- Belediye üzerinde bulunan E-Ruhsat sistemi ile birlikte müteahhitler, belediyeye gitmeden ruhsat işlemlerini internet üzerinden yapabilecek.

"Şahinbey Belediyesi olarak bugün bir ilki gerçekleştiriyoruz"

Türkiye'de bir ilk olarak yapılan projenin inşaat yapmak isteyen müteahhitleri rahatlatacağını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak bugün bir ilki gerçekleştiriyoruz. İnşaat yapmak isteyen müteahhitlerimiz E- Belediye sistemimiz üzerinden başvurularını yaptıkları takdirde inşaat ruhsatlarını E-Ruhsat üzerinden alabilecekler. Yani belediye ye gelmeden projelerini sistem üzerinden gönderip kontrolleri yapıldıktan sonra onayı belediyemiz tarafından veriliyor. Sonra ki işlemlerine geçebiliyorlar. Ayrıca bize bağlı olarak, diğer alt yapı kuruluşları da tamamen bu sistem içerisine dahil edildi. Alt yapı kuruluşlarına da her hangi bir belge ve evrak götürmeden, sistem üzerinden dosyalarını göndererek onaylarını alabilecekler. Böylelikle hem zamandan, yakıttan ve kağıttan tasarruf etmiş olacağız. İşlemler çok hızlanmış olacak. Her hangi bir bekleme süresi ortadan kalkmış olacak. Bekliyorsa bile nerede beklediği ortaya çıkmış olacak. Böylelikle müteahhitlerimiz inşaatlarını daha kolay yapabilecekler" dedi.

"Vatandaşların işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz"

Vatandaşların belediye işlemlerini E- Devlet üzerinden daha hızlı yapabildiğini aktaran Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak şuanda İçişleri Bakanlığının E- Belediye sistemini kullanıyoruz bu da vatandaşımıza E- Devlet üzerinden birçok fırsatı sunuyor. Belediyeye gelmeden belediye ile alakalı işlemlerini E- Devlet üzerinden takip edip yapabiliyorlar. Ödemelerini yine online bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar. İstiyoruz ki vatandaşlarımız belediyeye gelmeden her türlü işlemini sistem üzerinden yapabilsin. Şuanda büyük oranda bunu gerçekleştirdik ve her gün bunun üzerine ilaveler yapmak sureti ile vatandaşımızın hayatını, işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen E- Ruhsat Lansmanına Başta Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu olmak üzere Eski Dönem Ak Parti Gaziantep Milletvekili İbrahim Halil Mazıcıoğlu ve müteahhit, mimar ve, mühendisler katıldı.