Sahile vurmuş Tesla, sosyal medyada viral oldu!

Tesla Model 3 okyanusa vurmuş şekilde bulundu. ABD'de yaşanan olaya göre, bir kişi karşı sahilde araba kullanmak istedi.

Elon Musk'ın elektrikli araba şirketi Tesla'nın suda gidebilme gibi bir yeteneği olmamasına rağmen, bazı kullanıcılar bunu test etmiş olabilir. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çekilen görüntülerde, bir Tesla Model 3'ün sabah saatlerinde sahile vurduğu ortaya çıktı.

ABD'de yeni uyarı: Sahilde Tesla sürmek yasaktır

Geçtiğimiz günlerde Kaliforniya sahillerinde ilginç bir olay yaşandı. Carpinteria bölge şefinin açıklamasına göre, bir Tesla Model 3 sahibi sahilde araç kullanmaya çalıştı. Tam sebebi henüz bilinmiyor olsa da, aracın sabah saatlerinde okyanusta görüldüğü ifade edildi. Şoförün iyi olduğu ve can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Bölge şefi, sahilde motorlu araç kullanmanın yasak olduğunu ifade etti ve Tesla Model 3 sahibinin hatalı olduğunu aktardı. Belediye sözcüsü, "Sahibine, arabasını okyanustan çıkarmasını tavsiye ettik" dedi. Bölge sakinleri ise aracın gelgitten dolayı suya kapıldığını ve tekrar kurtarılamadığını söyledi.

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Carpinteria bölgesinde yaşanan olayın detayları da şimdilik belli değil. Sahile gelen kişiler, Model 3'ün denize kadar nasıl inebildiğini merak ediyor. Sözcü, "Sahibi kuma doğru sürdü ve sonra gelgite kapıldı. Durum düşünülden daha kötüye gitti" dedi.

Tesla Cybertruck sahipleri ise böyle bir olay yaşamayabilir. Elon Musk tarafından Twitter'da yapılan açıklamaya göre Cybertruck, kısa süreliğine tekne gibi kullanılabilecek. İhtiyaç duyulması halinde nehirleri ve gölleri geçebilecek.

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