sahibinden.com, S-Sanal Tur Gimbal cihazını entegre etti

sahibinden.com, AR-GE merkezinde geliştirdiği S-Sanal Tur teknolojisine S-Sanal Tur Gimbal cihazını entegre etti. Bu teknoloji sayesinde gayrimenkul alıcıları, ilgilendikleri ilanları diledikleri zaman, diledikleri yerden evin içindeymiş gibi gezebiliyor. Emlak profesyonelleri ise S-Sanal Tur Gimbal ile daha kolay ve otomatik çekim yapabiliyorlar.

sahibinden.com geçen yıl AR-GE merkezinde geliştirdiği ve Sahibinden Pro uygulaması üzerinden emlak profesyonellerinin kullanımına sunduğu "S-Sanal Tur" teknolojisine, S-Sanal Tur Gimbal cihazını entegre etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknoloji ve AR-GE'ye yaptığı yatırımlarla sektörüne öncülük eden ve inovatif çözümleriyle "fark yaratan" sahibinden.com, kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştıracak hizmetler sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen S-Sanal Tur, mesafeleri ortadan kaldırarak gayrimenkul alıcılarının ilgilendikleri ilanları diledikleri zaman, diledikleri yerden evin içindeymiş gibi gezmesini sağlıyor.

Gayrimenkul profesyonelleri için yeni geliştirilen "S-Sanal Tur Gimbal" ile de çekimler daha da kolay ve otomatik hale gelirken, S-Sanal Tur düzenleme, ilana ekleme ve yayınlama gibi tüm süreçler sahibinden Pro uygulamasıyla mobil cihazlar üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Adını bir gemicilik teriminden alan gimbal, profesyonel video ve fotoğraf çekimlerinde titremenin önüne geçmek amacıyla kullanılıyor. sahibinden.com da S-Sanal Tur teknolojisi için özelleştirdiği S-Sanal Tur Gimbal ile emlak profesyonellerinin sarsıntısız, hızlı ve otomatik çekim yapmalarına destek oluyor.

Emlak profesyonelleri, S-Sanal Tur Gimbal'e cep telefonlarını yerleştirerek çekim yapmak istedikleri odanın ortasına bırakıyor ve S-Sanal Tur Gimbal onların yerine odanın tüm detay çekimlerini saniyeler içinde tamamlıyor.

"Düzenli olarak kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına yönelik ürünler geliştiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com Ürün Geliştirme ve Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Bora Biçer, sahibinden.com'un aylık 63 milyona yaklaşan kullanıcısıyla Türkiye'nin buluşma noktası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"AR-GE merkezimizde düzenli olarak kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına yönelik ürünler geliştiriyoruz. Hem kullanıcılarımıza ilan bakarken en gerçekçi deneyimi sunmak hem de emlak profesyonellerinin iş verimliliğini artırmak amacıyla dünyadaki benzerlerine göre fark yaratan, Türkiye'de ise bir ilke imza atarak S-Sanal Tur hizmetini geçtiğimiz yıl kullanıcılarımızın hizmetine sunmuştuk. Şimdi de S- Sanal Tur Gimbal cihazını bu teknolojimize entegre ettik. S-Sanal Tur Gimbal ile daha profesyonel çekimler yapan emlak profesyonelleri, hem çekimin otomatikleşmesi sayesinde zamandan kazanıyor hem de kullanıcı hatalarını minimize ederek daha kusursuz S-Sanal Tur deneyimleri oluşturabiliyorlar. Böylelikle potansiyel alıcıların söz konusu mülkü fiziksel olarak ziyaret etmeden gerçeğine yakın olarak keyifli bir deneyimle gezebilmelerine imkan tanıyorlar. sahibinden.com olarak kullanıcılarımızın hayatlarına değer katan teknolojiler üretmek için çalışmaya devam edeceğiz."