Sahibinden.com'a erişim sorunu yaşanıyor

Türkiye'nin önemli ilan platformlarından sahibinden.com sitesine gece saatlerinden beri erişim problemi yaşanılıyor. Domain(alan adı) ile ilgili bir sorun olduğu belirtiliyor. Peki bu domain nedir? Domain süresi uzatılmadığında ne gibi sorunlar yaşanılıyor. İşte bilmeyenler ya da merak edenler için domain alma ve süresi ile ilgili her şey…

Alan adları (Domain) nedir?

Web sitelerinin adreslerini belirleyen alan adları, satın alındığı tarihten itibaren bir yıl boyunca geçerlidir. Yani bir alan adının tescili, sahibinin sonsuza kadar ona sahip olacağı anlamına gelmez. Bir nevi alan adı kiralanmış oluyor. Alan adı sahipleri, süresi dolmadan önce düzenli olarak yenileme işlemlerini gerçekleştirmelidirler. Aksi takdirde alan adları başka kişiler tarafından satın alınabilir.

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Bir alan adının süresi dolduktan sonra ne olur?

Genellikle, domain ve hosting sağlayıcıları, kullanıcılarına alan adlarının yenileme tarihlerine yaklaşmadan önce hatırlatma mesajları gönderiyor. Bu, web sitesinin kesintisiz çalışmasını sağlamak için önemlidir. En iyi yol ise, alan adı süresinin dolmasını beklemek yerine zamanında yenileme işlemlerini gerçekleştirmektir.

Alan adlarının şu şekilde çeşitli aşamalardan geçer:

Kaydedilebilir

Yenilenmiş

Süresi Dolmuş

Kefaret

Silme Bekleniyor

Gibi farklı aşamalar bulunur.

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Geçerlilik süresi sona eren bir alan adı, genellikle 24 saat içerisinde domain firması tarafından devre dışı bırakılır ve "düşmüş" ya da "süresi dolmuş" olarak belirtilir. Bu durum, sadece web sitesinin değil, alan adına bağlı e-posta hesaplarına da erişimin olamaması anlamına gelir.

Ancak, bir alan adının süresi dolduktan hemen sonra pasif hale geldiğini söylemek doğru olmaz. Genellikle 1 ila 40 gün arasında, alan adınızı kayıt şirketinin belirlediği yenileme ücretini ödeyerek ve gecikme durumunu çözerek tekrar aktif hale getirebilirsiniz.

Alan adının süresi dolduğunda, yenileme işlemi gerçekleştirilmediği takdirde, farklı bir domain ya da hosting firmasına transfer edilemez. Bu durumda, alan adının yeniden erişilebilir hale gelmesi için yenileme işlemi yapılması gerekmektedir.

Alan adının yenilenmemesi durumunda, 40 günlük süre sona erdikten sonra kefaret süreci olarak adlandırılan 30 günlük bir dönem başlar. Bu süre zarfında, çoğu kayıt şirketi alan adıyla ilişkili bilgileri silmeye başlar.

Alan adı, internet ortamından tamamen kaldırılabilir ve bu durum, bilgilerinizi ve ayarlarınızı geri getirmenin maliyetli olabileceği anlamına gelir. Genellikle kayıt şirketleri, alan adınızı kurtarmak için yüksek bir ücret talep eder. Bu nedenle, kefaret sürecine düşmemeye dikkat etmek önemlidir.

Geri ödeme süresinin 30 günlük sürenin ardından başlayan son aşama, alan adınızın silinmesini önlemek için yapabileceğiniz herhangi bir işlemin kalmadığı beş günlük 'silinmeyi bekliyor' dönemidir. Bu süre zarfında alan adınızı yenileyemezsiniz.

Alan adını üstteki aşamalar boyunca geri alamamış bir site sahibi veya kurum için asıl sıkıntı farklı kişilerden önce alan adını kaydedemezse, başkalarının alabileceği gerçeğidir.