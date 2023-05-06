SAHA İstanbul'dan yüksek teknoloji geliştirme konusunda öz güvenli açıklama
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SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, yüksek teknoloji geliştirme konusunda Türkiye'nin öz güven kazandığını ve dünya çapında dikkat çeken insansız hava araçları, savaş gemileri, jet motorlu uçaklar, önemli kabiliyetlere sahip kara araçlarının envantere kazandırılmasına katkı sağladıklarını belirtti.
Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Kümelenmesi SAHA İstanbul, 5'inci olağan Genel Kurul Toplantısını İstanbul Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Genel kurula SAHA Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcıları Hasan Büyükdede ve Mehmet Fatih Kacır, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ile çok sayıda üye katıldı.
ÖNEMLİ KABİLİYETLERE SAHİP KARA ARAÇLARINI ENVANTARE KAZANDIRDIK51 farklı sektörden 938 firma ve 26 üniversitenin üye olduğu, 10 komitenin yer aldığı SAHA İstanbul genel kurulu, SAHA Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'ın konuşmasıyla başladı. Bayraktar konuşmasında, "Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un 5. Olağan Genel Kurulu'na hoş geldiniz. Bundan 8 yıl önce SAHA İstanbul için yola çıkarken hedefimiz, savunma sanayine özel sektörün dinamizminin getirilmesi, milliliğin arttırılması, ülkemizin kritik teknolojilere kavuşturulması, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir savunma ekosistemi oluşturabilmekti. Şükürler olsun, bugün 26'sı üniversite olan toplam 938 üyemiz ile Avrupa'nın en büyüğü haline gelerek ülkemize güçlü bir destek vermek için çalışıyoruz. 2000'li yılların başında siyasi iradenin çizdiği millileşme vizyonuyla birlikte ülkemize yüksek teknolojiye sahip çok kıymetli teknolojiler ve platformlar kazandırdık. Yüksek teknolojiyi tüketen ülke pozisyonundan, geliştiren ülke konumuna geçerek bugün dünya çapında dikkat çeken insansız hava araçları, savaş gemileri, jet motorlu uçaklar, önemli kabiliyetlere sahip kara araçlarının envantere kazandırılmasına katkı sağladık. Yakaladığımız bu ivmenin kaybedilmemesi, Cumhuriyetimizin ilk yıllarındaki Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş, Şakir Zümre gibi girişimcilerin yaşadıklarının tekrar etmemesi, Devrim Arabaları'nın unutmak istediğimiz akıbetinin bir daha bu topraklarda yaşanmaması için hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız" dedi.
"İLK MİNİ İHA'YA MEHMETÇİK BİLE İNANAMAMIŞTI"İlk mini İHA'yı yaptıklarında Mehmetçiğin bile buna inanamadığını ancak şimdi toplumun yapılan bütün hava araçlarını kabullendiğini ve buna şaşırmadığını belirten Bayraktar şu ifadeleri kullandı: "Bundan 20 yıl önce terörle mücadele bölgesindeki Gabar Dağlarında ülkemizin ilk milli güdüm sistemi olan Bayraktar Mini İHA'yı geliştirirken kendi Mehmetçiğimiz, "bunu Türkler mi yaptıö diye bize soruyordu. Bugün ise dünyanın en gelişmiş insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, Teknofest 2023'te İstanbul semalarında havacılık tarihinde ilk olacak formasyon uçuşları gerçekleştiriyor. Atatürk Havalimanı'nda tüyleri diken diken izleyen milyonlarca vatandaşımızdan biri bile artık bunu Türkler mi yaptı diye sormuyor. Çünkü toplum olarak yüksek teknoloji geliştirme konusunda öz güveni kazandık. Aynı şekilde insansız savaş uçağı çalışmalarımıza başladığımızda maalesef ülkemizden yerli yersiz alaylar ile karşılaşırken, dünyada ise bunun tam tersi bir durum yaşandı. Savunma ve havacılık alanının önemli otoriteleri geliştirmeye başladığımız projeyi küçümsemekten ziyade, hangi kabiliyetlere sahip olabileceğini, Bayraktar TB2 SİHA'larımızın başardığı gibi muharebe konseptlerinde hangi doktrinel değişikleri gerçekleştirebileceğini tartıştı. Konunun uzmanları da artık bu topraklardan yüksek teknolojide de en iyisinin çıkacağına ikna oldu. Birçok ülkenin karar vericileri Türkiye modelini örnek vaka olarak incelediklerini bizlere ifade ediyor" ifadelerini kullandı. Bayraktar açıklamasının ardından son yıllarda Türkiye'nin savunma sanayinde dünyada pazarındaki yeriyle ilgili sunum yaptı. Sunumda rakamlara değinen Bayraktar, Türkiye'de savunma sanayine harcanan paraların yıllar içinde azaldığını belirtti.
Konuşmaların ve sunumun ardından SAHA'nın yeni yönetim kurulu seçildi. Buna göre: Haluk Bayraktar yeniden Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Yönetimde Prof. Dr. Haluk Görgün, Murat İkinci, Hakan Altınay, İlhami Keleş, Prof. Dr. Temel Kotil, Özgür Güleryüz, Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, Emin Öner, Pınar Özozan Okyay, Erkan Kalkavan ve Burkay Alan görev aldı.- İstanbul