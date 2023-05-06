SAHA İstanbul'dan yüksek teknoloji geliştirme konusunda öz güvenli açıklama

Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Kümelenmesi SAHA İstanbul, 5'inci olağan Genel Kurul Toplantısını İstanbul Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Genel kurula SAHA Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcıları Hasan Büyükdede ve Mehmet Fatih Kacır, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ile çok sayıda üye katıldı.

ÖNEMLİ KABİLİYETLERE SAHİP KARA ARAÇLARINI ENVANTARE KAZANDIRDIK

"İLK MİNİ İHA'YA MEHMETÇİK BİLE İNANAMAMIŞTI"

Konuşmaların ve sunumun ardından SAHA'nın yeni yönetim kurulu seçildi. Buna göre: Haluk Bayraktar yeniden Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Yönetimde Prof. Dr. Haluk Görgün, Murat İkinci, Hakan Altınay, İlhami Keleş, Prof. Dr. Temel Kotil, Özgür Güleryüz, Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, Emin Öner, Pınar Özozan Okyay, Erkan Kalkavan ve Burkay Alan görev aldı.