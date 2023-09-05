SAHA İstanbul, Avrupa Küme Analizleri Sekreteryası tarafından 'SILVER' kalite etiketi ile ödüllendirildi

SAHA İstanbul, Avrupa Küme Analizleri Sekreteryası ESCA tarafından 'SILVER' kalite etiketi ile ödüllendirildi. SAHA İstanbul, Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri sanayisinde yer alan 1.001 firma ve 26 üniversitenin yer aldığı bir kümelenme olarak önemli bir başarıya imza attı.

SAHA İstanbul, Avrupa Küme Analizleri Sekreteryası ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis) tarafından 'SILVER' kalite etiketi ile ödüllendirildi.

Bünyesinde Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri sanayinde yer alan 1.001 firma ve 26 üniversitenin yer aldığı SAHA İstanbul, Avrupa'nın en önemli değerlendirme ve Analiz Kuruluşu olan ESCA tarafından "Küme Yönetiminde" mükemmellikte "SILVER" kalite etiketi ile ödüllendirildi. Türkiye'de ilk kez bir kümelenme "SILVER" kalite etiketine sahip olurken, SAHA İstanbul, dünyada bu etiketi alan dördüncü kümelenme olarak önemli bir başarıya imza attı.

Avrupa'daki 400'den fazla kümenin faaliyetlerini, yapılarını ve yönetimlerini değerlendiren ESCA; kümeleri, küme yönetimi ve sağlanan sektörel fayda gibi kriterler çerçevesinde analiz ediyor ve başarılı kümeleri yetkinliklerine göre sınıflandırarak ödüllendiriyor.

Avrupa Komisyonu'nun Avrupa Küme Analizleri Sekretaryası ESCA, dünyanın en önemli analiz kurumları arasında yer alıyor.

SAHA İstanbul bu çerçevede kümelenmenin yapısı, yönetimi, stratejik faaliyetleri, finansmanı, firmalara yönelik hizmetleri, ulusal ve uluslararası iş birlikleri, küme içindeki etkileşimleri, başarıları, kümenin tanınırlığı ve sektörel fayda gibi farklı göstergeler üzerinden değerlendirildi.

Türk savunma, havacılık ve uzay sektöründe yerlilik oranının artırılması, kritik teknolojilerin geliştirilmesi ve uluslararası rekabette öne geçilmesi maksadıyla iş birliğini destekleyerek güçlü bir ekosistem oluşturmayı amaçlayan SAHA İstanbul, Avrupa'daki kümelenmeleri yönetim yetkinliği ve sektörel fayda alanında değerlendiren ESCA Değerlendirme & Analiz Kuruluşu tarafından "SILVER" kalite etiketi ile hem Avrupa'nın hem de dünyanın sayılı kümelerinden biri olarak etkinliğini ve gücünü pekiştirdi.

Bir ilki başardı

2021 yılında aynı kuruluş tarafından "BRONZE" kalite etiketi ile ödüllendirilen SAHA İstanbul sürekli bir gelişim göstererek bu kez 2023 yılında daha yüksek bir dereceden ödüllendirildi.

SAHA İstanbul, yerli ve milli projelerinin uluslararası alanda güçlü şekilde temsil edilmesi ve küresel pazarda yer almalarını sağlamak için her iki yılda bir SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Fuarını organize ediyor.

Önümüzdeki yıl 22 - 26 Ekim 2024 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleştirilecek SAHA EXPO-2024'ün, 90.000 m2 alanda, 1.200'ün üzerinde yerli ve yabancı katılımcı ve 150 binin üzerinde ziyaretçi ile düzenlenmesi hedefleniyor. - İSTANBUL