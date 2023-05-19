Safranbolu'da öğrencilerin ürettiği elektrikli araç sergilendi

Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretilen ve Teknofest'te 2'ncilik elde eden 'Safrantech' adlı elektrikli araç, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında ilçe meydanında sergilendi.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretilen, Teknofest'te liseler arası yarışmada elektrikli araç dalında 'İvmelenme' kategorisinde 2'ncilik elde eden 'Safrantech' adı verilen araç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçe meydanında sergilendi.

Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bilişim, metal, makine, elektrik-elektronik ve mobilya bölümlerinde eğitim gören 13 öğrenci, Safrantech teknoloji takımını kurdu. Öğrenciler, 4 ayda Safrantech ismini verdikleri elektrikli aracı üretti. Teknoloji takımı, 24-29 Nisan 2023 tarihlerinde TÜBİTAK Gebze Kampüsü'nde düzenlenen Teknofest 2023 Liselerarası Elektrikli Araç Yarışması'nda 'İvmelenme' etabında Türkiye ikincisi oldu. 60 kilometre hıza ulaşan araç, full şarjla 80 kilometre gidebiliyor. Araç 6 saatte şarj olabiliyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Safrantech, Misak-ı Milli Meydanı'nda sergilendi. Aracı kullanıp, öğrencileri tebrik eden Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, 'Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi göğsümüzü kabarttı. Kendileriyle gurur duyuyoruz. Teknofest'te ikinci oldukları bu araçla bizleri çok büyük bir mutluluğa sevk ettiler. Biz her zaman gençlerimize güveniyoruz ve yanlarındayız. Gençlerimize bir verdikçe onlardan on kat fazlasının bizlere döndüğünü biliyoruz.19 Mayıs töreninde vatandaşlarımızla bu başarıyı paylaşmak istedik. Teknofest kuşağı gençlerimiz ileride yapacakları çalışmalarla bu ülke için hatta dünya için daha güzel örnekleri ortaya koyabileceklerdir' dedi.

Safrantech projesinin yazılım kaptanı Ahmet Akif Çetin, 'Aracımızın bataryası 60 volt, 42 amper gücünde. Aracımız arkadan itişli 5 kilovat gücünde motora sahip. Aracımızın ön tarafında araç kontrol sistemi bulunuyor. Araç kontrol sistemi bizim tarafımızdan yerli olarak yapıldı. Aracımızın direksiyon kutusu, telematik sistemi, araç kontrol sistemi ve batarya puntolaması tamamen yerli. Aracımız iki kişilik toplamda 60 kilometre hıza çıkabiliyor. Daha düz bir alan olursa 70 kilometre hızı görebiliyor. Zaten ivmelenme yarışmasında bu sayede diğer araçlarla fark açarak Türkiye ikincisi olduk. Arıcın hızı 60 kilometre ve full şarjda ise araç 80 kilometre yol yaparken 6 saatte ise şarj olabiliyor' diye konuştu.

Bilişim teknolojileri öğretmeni ve Safrantech teknoloji takımı danışmanı Cumhur Torun, ekibin 2021 yılında okulda farklı alanlarda okuyan öğrenciler tarafından kurulduğunu ifade etti. Torun, 'Ocak ayında yarışma şartnamesi açıklandığında aracımızı 13 tane öğrenciden oluşan ekibimizle yapmaya başladık. 4 ay gibi kısa bir sürede aracın önce tasarımı sonra kabuk üretimi, araç üretimi gibi aşamaları geçtikten sonra yarışmaya katılmaya hak kazandık. Aracımız geçtiğimiz ay TÜBİTAK Gebze Kampüsü'nde düzenlenen Teknofest 2023 Liselerarası Elektrikli Araç Yarışması'ndaki 'İvmelenme' kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Öğrencilerimize fırsat verildiğinde neler yapılabileceğini canlı olarak kanıtlamış oldular. Biz 2021 yılından itibaren tüm Teknofest yarışmalarında finalist olarak yer alıyoruz? ifadelerini kullandı. (DHA)