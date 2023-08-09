Safranbolu Belediyesi'nden Cep Telefonlarına Duyuru Uygulaması

Safranbolu Belediyesi, vatandaşların cep telefonlarına duyuruları taşıyan cepte anons uygulamasına yoğun ilgi olduğunu açıkladı. Uygulama sayesinde vefat, kayıp, su kesintisi, elektrik kesintisi gibi duyurulara kolayca ulaşılabiliyor. Ayrıca, uygulama içinde yer alan düdük sesi ve flaşlı SOS uyarısı ile acil durumlarda vatandaşlara yardımcı olunuyor.

Safranbolu Belediyesi'nin, tüm duyuruları vatandaşların cep telefonlarına taşıdığı cepte anons uygulamasına ilk haftadan yoğun ilgi oldu. Uygulamanın devreye girmesiyle vatandaşların Safranbolu Belediyesi'nden yapılan duyurulara ulaşabildiği cepte anons uygulamasını, binlerce kişi cep telefonlarına indirdi.

Safranbolu halkının, hoparlörlerden yapılan duyurular ile gürültü kirliliğine maruz kalmaması adına Safranbolu Belediyesi tarafından alınarak faaliyete konulan cepte anons uygulamasına ilgi katlanarak artıyor. Vefat, kayıp, su kesintisi, elektrik kesintisi, etkinlik, meteoroloji, hizmet ve genel duyuruları cep telefonlarından takip etmek isteyen binlerce vatandaş daha ilk haftadan, Google Play ve App Store üzerinden 'cepte anons' uygulamasını telefonlarına indirdi.

CEPTE ANONS UYGULAMASI 7 GÜN 24 SAAT BİR TIK UZAĞINIZDA

Cepte anons uygulamasını telefonlarına indiren vatandaşlar uygulamaya giriş yaparak Safranbolu Belediyesi'ni seçtikten sonra, vefat, kayıp, su kesintisi, elektrik kesintisi, etkinlik, meteoroloji, hizmet ve genel duyurulara erişebiliyor. Cepte anons uygulaması aynı zamanda hayat kurtaran bir uygulama olarak da ön plana çıkıyor. İçerisinde yer alan düdük sesi ve flaşlı SOS uyarısı ile olası bir depremde göçük altında kalan ya da herhangi bir afet durumunda zor durumda olan vatandaşlara ulaşmakta ekiplere kolaylık sağlıyor.