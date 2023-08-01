Safranbolu Belediyesi Cep Telefonlarına Duyuruları Taşıyor

Safranbolu Belediyesi, cep telefonlarına indirilebilen cepte anons sistemi uygulaması ile tüm duyuruları ilçeli vatandaşların cep telefonlarına taşıdı. Vefat, kayıp, su kesintisi, elektrik kesintisi, etkinlik, meteoroloji, hizmet ve genel duyurular cepte anons uygulaması ile cep telefonlarından takip edilebilecek.

Safranbolu Belediyesi, cep telefonlarına indirilebilen cepte anons sistemi uygulaması ile tüm duyuruları ilçeli vatandaşların cep telefonlarına taşıdı. Vefat, kayıp, su kesintisi, elektrik kesintisi, etkinlik, meteoroloji, hizmet ve genel duyurular cepte anons uygulaması ile cep telefonlarından takip edilebilecek.

Safranbolu Belediyesi, kent halkına yapılacak tüm duyuruları cep telefonlarından takip edebilme olanağı sağladı. Android ve Ios işletim sistemine sahip tüm cep telefonlarına indirilebilen cepte anons uygulaması ile Safranbolulular, Belediye tarafından yapılan duyurulara anında ve 7 gün 24 saat ulaşabilecek. Cepte anons sistemi içerisinde vefat, kayıp, su kesintisi, elektrik kesintisi, etkinlik, meteoroloji, hizmet ve genel duyurular yer alacak.

Cepte anons uygulamasını telefonlarına indiren vatandaşlar uygulamaya giriş yaparak Safranbolu Belediyesi'ni seçtikten sonra yapılan duyurulara sesli ve yazılı şekilde erişebilecek. İçerisinde yer alan acil durum siren sesi ile olası bir depremde göçük altında kalan ya da herhangi bir afet durumunda zor durumda olan vatandaşlara ulaşmakta ekiplere kolaylık sağlayacak.