Safari'de 500 sekme açmak iPhone'ları yavaşlatır mı?

Telefonunuzu yavaşlatacak birçok farklı şey mevcut. Peki iPhone'larda Safari uygulaması üzerinden birçok sekme açmak bunlardan bir tanesi mi?

Telefonunuzu yavaşlatacak birçok farklı şey mevcut. Eski ve yıpranmış bir batarya bunlardan bir tanesi olabilir. ya da eski bir iPhone modeline yeni nesil bir iOS sürümü yüklemek de bazı kötü sonuçlar doğurabilir. Telefonunuzun depolama alanını gereksiz uygulamalarla doldurmak da yine benzer şekilde telefonunuzu yavaşlatabilir.

Safari'de fazladan sekme açmak telefon performansını etkilemiyor

Peki ya fazladan birçok sekme açmak, iPhone modellerinde nasıl bir etki bırakıyor? Neyse ki Safari üzerinden fazladan sekmeler açmak telefonunuzu yavaşlatan durumlardan bir tanesi değil. Peki Apple bunu nasıl başarıyor?

Apple, Safari'nin sekmeleri otomatik olarak yönetmesini sağlayarak sekme sayısının telefonun performansı üzerinde etki etmemesini sağlıyor. Safari'de açık olan sekmeler arka planda çalışmıyor, böylece telefonun performansına da olumsuz bir katkı yapmıyor.

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Kısacası Safari sekmeleri iPhone modellerini yavaşlatmıyor. Arka planda 500 sekme açılmış bile olsa bu durumun telefon performansına etkisi sıfır olarak sayılabilir. Hatta telefonda başka bir grup oluşturarak 500 sekme hatta daha fazlası açılsa bile telefon performansına etkisi olmuyor.

Açıkçası, iPhone için Safari'de ister 50 ister 5.000 sekme olsun, performansta hiçbir fark yaşanmadığını söylemek mümkün. Yapılan birçok deney de bunun kanıtı niteliğinde. Ancak dağınıklığı veya karmaşayı sevmeyenler tabi ki telefonlarındaki sekmelere kapatabilir.

Diğer yandan telefonum yavaşlar mı diye düşünmeden açtığınız tüm sekmeleri o şekilde bırakabilirsiniz. Bu durum telefonunuzda herhangi bir performans problemi yaratmayacaktır. Peki siz iPhone ve Safari uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.