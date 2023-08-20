Sadece dört tane üretilecek: Rolls-Royce Droptail tanıtıldı!

Sadece 4 adet üretilecek olan Rolls-Royce Droptail, 593 beygir güç ve 840 Nm tork üretebilen 6,7 litrelik V12 motora ev sahipliği yapıyor.

Lüks otomobil diyince akla ilk olarak gelen markalardan bir tanesi de hiç kuşkusuz Rolls-Royce. İngiliz üretici, bu lüksü bir üst seviyede yaşamak isteyen müşterileri için uzun zamandır özel modeller sunuyor. Rolls-Royce son yıllarda ise kişiye özel araçları ile yeni bir dönem başlatmış durumda.

Rolls-Royce özel üretim modellerine devam ediyor

Rolls-Royce yeni başlattığı kişisey özel araba sistemi ile ilk modelini 2017 yılında tanıttı. Phantom altyapısını kullanan ve Sweptail olarak adlandırılan bu model Rolls-Royce için yeni bir çağı simgeliyordu. Ardından bu modeli ise Boat Tail takip etti. Şimdi ise sırada Droptail var.

Önceki modellere göre daha kapsamlı bir proje olan Rolls-Royce Droptail, çelik, alüminyum ve karbon fiberden yapılmış monokok bir gövdeye ev sahipliği yapıyor. 5,3 metre boyunda ve 2 metre genişliğinde olan otomobil, çıkarılabilir bir metan tavana sahip.

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Tasarım olarak incelediğimizde ise ön bölümde alıştığımız tasarımın bir yorumu ile karşılaşıyoruz. Daha ince aydınlatma grubu ile gelen sade tasarım, Droptail'in çok daha şık görünmesini sağlıyor. Arka bölümde ise dikey olarak konumlandırılan ince stop lambaları ile çok daha farklı bir tasarım bizleri karşılıyor. Ayrıca arka bölümden başlayıp sürücü bölümüne doğru uzanan çıkıntı ise üstü açık aracın imzası niteliğinde.

La Rose Noire olarak adlandırılan aracın tasarımı kendisini iç mekanda da gösteriyor. Kırmızı tonlarına çokça yer verilen aracın döşemelerini ise siyah çınar ağacı kaplamaları oluşturuyor. Ayrıca bir gül logosu da aracın ön konsolunu süslüyor.

Aracın kaputunun altında ise 6.7 litrelik bir V-12 motor yatıyor. 593 beygir güce sahip olan bu motor, 840 Nm tork sunabiliyor. Yüksek hacmi ve tork miktarı ile bu devasa otomobilin hakkını verebilmek için daha farklı bir motor beklenemezdi.

4 adet üretilecek olan Rolls-Royce Droptail modellerinin ilki olan aracın fiyatı henüz açıklanmış değil. Ancak fikir vermesi açısından Boat Tail modeli 28 milyon dolardan (Bugünkü kur ile 758 milyon TL) alıcı bulmuştu. Peki siz özel üretim Rolls-Royce modeli ve fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.