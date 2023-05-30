Sabancı ARF Almost Ready to Fly Girişim Hızlandırma Programı'na İkinci Dönem Başvuruları Başladı

Sabancı Topluluğu tarafından, girişimcilik ekosistemine ve açık inovasyona katkı sunma amacıyla geçen yıl hayata geçirilen Sabancı ARF Almost Ready to Fly Girişim Hızlandırma Programı'nın ikinci dönem başvuruları başladı.

Sabancı Topluluğu tarafından, girişimcilik ekosistemine ve açık inovasyona katkı sunma amacıyla geçen yıl hayata geçirilen Sabancı ARF Almost Ready to Fly Girişim Hızlandırma Programı'nın ikinci dönem başvuruları başladı.

Sabancı'dan yapılan açıklamaya göre, "Enerji ve İklim Teknolojileri", "İleri Malzeme Teknolojileri", "Dijital Teknolojiler" ve "Sağlık Teknolojileri" olmak üzere 4 ana başlıktaki iş modellerinin değerlendirme kapsamına alınacağı başvuru süreci, 16 Haziran'a kadar devam edecek.

Türkiye'nin dört bir yanından girişimcilere ve Sabancı Topluluğu çalışanlarına açık olan programa başvurular, Sabancı ARF Almost Ready to Fly'ın internet sitesinde yer alan form üzerinden alınacak.

Değerlendirme süreci sonunda programa kabul edilecek girişimciler, yaklaşık 2 haftalık bir oryantasyon sürecinin ardından eğitim ve mentorluk programlarına başlayacak, ardından, 20 hafta boyunca Sabancı Holding'in İstanbul'daki merkezi Sabancı Center'da kendilerine özel olarak hazırlanan alanda çalışmalarına devam edecek.

Girişimlere ürün ya da hizmet prototiplerini geliştirmek, ilk müşteri bağlantılarını yapmak veya kestiği fatura sayısını artırmak için 30'ar bin dolarlık nakit destek imkanı da sağlanacak.

Girişimler Aralık 2023'te düzenlenecek final gününde projelerini Yatırım Jürisi'ne sunma şansı elde edecek. Değerlendirmesi olumlu sonuçlanan girişimciler, 150 bin dolara kadar Sabancı ARF Almost Ready to Fly tohum yatırımına hak kazanacak.

Geçen yıl hayata geçirilen Sabancı ARF Almost Ready to Fly, ilk dönem mezunlarını geçen ay içinde vermişti. Programa dahil olan 14 girişimin 8'i, tohum yatırımı almaya hak kazanırken, ilk faaliyet döneminde girişimlere verilen toplam ayni ve destek tutarı 60 milyon TL'yi bulmuştu.

"Türk girişimcilik ekosistemi için bir devrim olarak görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün, programı, Türk girişimcilik ekosistemi için bir devrim olarak gördüklerini belirtti.

Dünyada fikir üzerine kurulmuş olan bir değer zinciri olduğunu aktaran Eyigün, şunları kaydetti:

"Bu zinciri güçlendirmek, ülkemizde bu fikirlerin yeşerebileceği uygun ortamı sağlamak Sabancı olarak en büyük önceliklerimizden bir tanesi. Sabancı ARF Almost Ready to Fly, sadece erken aşama girişimlere katkı sunan bir platform değil. Aynı zamanda Türkiye'nin, girişimcilik alanında dünyanın sayılı merkezleri arasına girmesi için iş dünyasında örnek teşkil eden çok önemli bir sembol. Bu programımızın ilk dönem mezunlarını geçtiğimiz ay içinde verdik. Bundan 5-6 ay önce fikir veya ürün aşamasında olan girişimlerin 8 tanesini bugün ortağımız olarak tanıtıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu ortaklarımızın sayısını daha da artıracağız.

Sabancı Center'da gelişecek iş modelleri, Topluluk Vaadimiz'de olduğu gibi sürdürülebilir yaşama hizmet edecek. Orta ve uzun vadede, ülkemizin girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine katkı sunarken, küresel rekabette bizlere teknoloji odaklı çok önemli avantajlar sağlayacak. Bu doğrultuda, belirlediğimiz odak alanlarda fikri veya ürünü olan ve bunları geliştirmek isteyen tüm girişimcilerimizi Sabancı ARF Almost Ready to Fly programımıza davet ediyoruz."