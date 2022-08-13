S-400'ler rafa mı kalkıyor?

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, katıldığı televizyon programında bazı önemli açıklamalarda bulundu. Burada Bayraktar Kızılelma, Akıncı, Siper Hava Savunma Sistemi, Gökbey, Hürjet, MMU ve Atak 2 projeleri hakkında gelişmeleri aktardı. İşte detaylar…

Siper Hava Savunma Sistemi, 3 yılda S-400 seviyesine gelecek!

Siper Hava Savunma Sistemi ilk olarak 2023 yılında envantere girecek. Bu sayede Türkiye de balistik füze koruması haricinde kendine yeten katmanlı savunma sistemlerini yerli imkanlarla üretebilir hale gelecek. Fakat yakın gelecekte bir üst seviyeye geçilmesi bekleniyor.

Zira Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptığı son açıklamada bunu doğruladı. Söylenene göre 2026 ila 2027 yılları arasında hizmete alınacak olan Siper Blok 2 veya Blok 3 sistemleri S-400 ayarında olacak. Hatta SAMP-T'yi de geride bırakacak. Peki katmanlı hava savunma sistemi ne demek ve Türkiye hangilerini kendi üretebiliyor?

Baykar'dan dünya tarihine geçen rekor!

Dilerseniz durumu açıklamak için Türkiye'nin elinde bulunan 6 farklı yerli sistemin özelliklerine bakalım. İlk sırada KORKUT yer alıyor. Bu HSS (Hava Savunma Sistemi) zırhlı paletli bir araç üzerine yerleştirilmiştir. Üzerinde ise 35 mm KDC-02 tipi çift namlulu silah sistemi bulunuyor. Dakikada 1100 atım yaparak 4 km içerisindeki tüm hava araçlarına karşı etkili koruma sağlayabiliyor.

Hemen ardından SUNGUR geliyor. Bu HSS'de yine mobilite önde tutularak zırhlı bir araç üzerine inşa edildi. 8 kilometre içerisindeki tüm hedefleri Roketsan imzalı füzeleri ile vurabiliyor. Daha sonrasında ise biraz daha yüksek teknoloji sistemlere geçiş yapıyoruz.

Burada HİSAR ailesi başlıyor. Birinci adımda yer alan HİSAR A+, 2 km asgari, 15 km azami menzile sahip. İkinci sırada bulunan HİSAR O+ ise 3 km asgari ve 25 km azami menzile sahip. Hatta son geliştirilen versiyonu olan HİSAR RF'de (Radar arayıcı başlıklı) menzil 35 kilometreye kadar çıkıyor.

Son katmanda ise ilk başta HİSAR U adıyla geliştirilen fakat daha sonra SİPER olarak anılan Hava Savunma Sistemi yer alıyor. SİPER'in Blok1 olarak karşımıza çıkan versiyonunda asgari menzil 30 km, azami menzil ise tam 100 km. Tabii ikinci ve üçüncü etapta envantere alınacak olan Blok2 ve Blok3'ler ile menzili 150 km ve üstüne çıkartılacak.

En büyük rakibi ise PAC-1 ve PAC-3 versiyonları 20 ila 70 kilometre menzile, PAC-2 ile de 160 km menzile sahip Patriot olacak. Fakat bu HSS'de kullanılan radarın kapsama menzili ancak 150 km kadar. SİPER'de ise kullanılması düşünülen 2 farklı radar mevcut.

Bunlardan ilkinin 600 km Uzun Menzilli ve Kara Konuşlu Hava Savunma Radarı olduğu söyleniyor. Diğeri ise proje modeli oluşturma çalışmaları ve fizibilite çalışmaları devam TF-2000 destroyer gemisinde yer alacak 450+ km menzile ve aynı anda 1000+ hedefi takip edebilme yeteneği olan ÇAFRAD radarı.

Dolayısıyla bu sistem 2023 yılında envantere girdiğinde Patriot ile S-400 arasında bir konuma oturacak. Türkiye'nin de katmanlı Hava Savunma Sistemi tam anlamıyla korunmuş olacak. Fakat belirtildiği gibi 2026 ila 2027 yılları arasında Blok 2 ve Blok 3'ün de envantere girişi ile S-400'ler tamamen rafa kaldırılabilir.

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