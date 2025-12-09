Rusya'da yerli video uygulamasının ziyaretçi sayısında YouTube'u geride bıraktığı açıklandı

Rusya'nın yerli video izleme uygulaması Rutube, ülkedeki günlük ziyaretçi sayısında YouTube'u geride bıraktığını bildirdi.

Rutube'dan yapılan yazılı açıklamada, Mediascope adlı şirketin araştırma sonuçlarına yer verildi.

Araştırmaya göre, Rutube'u 6 Aralık'ta 23,8 milyon kişinin ziyaret ettiğine işaret edilen açıklamada, "Rutube, aynı gün 22,3 milyon kişinin ziyaret ettiği YouTube'u ilk defa geride bıraktı." ifadesi kullanıldı.

Rusya'nın yerli video izleme ve saklama uygulaması Rutube, Kasım 2025'te toplam 80,6 milyon ziyaretçiye ulaştığını bildirmişti.

Ülkede son dönemde YouTube'un yanı sıra Facebook, X, TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarına erişim engellenirken, alternatif yerli uygulamaların yaygınlaşması için çalışmalar yürütülüyor.