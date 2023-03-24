Rusya, yapay zekâlı hava durumu sunucusunu tanıttı!

Yapay zekayla ilgili gelişmelerden artıyor. Rusya'daki yerel bir televizyon kanalı, yapay zekalı bir hava durumu sunucusunu tanıttı.

Yapay zeka ile ilgili gelişmeler özellikle son zamanlarda daha da artar hale geldi. Heyecan veren bu gelişmelerden bir tanesi de Rusya'dan geldi. Gelişmelere göre Rusya'daki yerel bir televizyon kanalı, yapay zekalı bir hava durumu sunucusunu tanıttı. Bu şekilde Rusya, hava durumu tahminlerini daha ilgi çekici hale getirmeyi amaçlıyor.

Rusya şimdilik geleneksel hava durumu sunucularıyla da devam edecek

Al teknolojisinin geliştiği bu dönemlerde her geçen gün farklı bir gelişme meydana geliyor. Bu gelişmelerden biri de Rusya'da oldu. Rusya'daki yerel bir televizyon kanalı olan Svoye TV, birkaç sinir ağı ile oluşturulan yapay zekalı hava durumu sunucusunu tanıttı.

Svoye TV, yapay zeka hava durumu sunucusu Snezhana Tumanova'nın yeteneklerini sergileyen programı "Future Forecast"in prömiyerini geçtiğimiz günlerde yaptı. Rusçada 'kar' ve 'sis' anlamlarına gelen sunucunun isminde de bir kelime oyunu görmek mümkün.

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Kanal, programın sinir ağları tarafından kontrol edildiğini söyledi. Bu ağlardan biri sanal sunucudan, diğeri metni hazırlamaktan ve diğeri de grafik içerik oluşturmaktan sorumlu. Günde beş kez yayınlanacak olan program, düzenli olarak izleyicilere hava durumu güncellemesi sunacak.

Söz konusu durumla ilgili Svoye TV yönetimi şimdilik bir insan sunucunun yer aldığı hava tahmini programlarına da devam edeceklerini açıkladı. Bu alanda öncü ise 2018 yılında Çin'in Xinhua Haber Ajansı'ndaki İngiliz yapay zeka sunucusu oldu.

Bunların yanı sıra geçtiğimiz hafta Çin, önemli gazetelerinden birinde günde 24 saat haber yayınlamaya ayarlanmış bir yapay zeka sunucusu tanıttı. Son zamanlarda meydana gelen bu gelişmeler ilerleyen zamanlarda daha çarpıcı durumlarla karşı karşıya kalacağımızı gösteriyor.

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