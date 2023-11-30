Rusya'ya ait Progress MS-23 kargo uzay aracı görevini tamamlayarak Dünya'ya döndü
Altı ayı aşkın süredir Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) çalışan Rusya'ya ait Progress MS-23 kargo uzay aracı, görevini tamamladıktan sonra güvenli şekilde Dünya'ya dönerek Çarşamba günü Pasifik Okyanusu'nda battı.
MOSKOVA, 30 Kasım (Xinhua) -- Altı ayı aşkın süredir Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) çalışan Rusya'ya ait Progress MS-23 kargo uzay aracı, görevini tamamladıktan sonra güvenli şekilde Dünya'ya dönerek Çarşamba günü Pasifik Okyanusu'nda battı.
TASS haber ajansına göre Rusya'nın devlet uzay şirketi ROSCOSMOS, "Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yarım yıldan uzun süredir görev yapan Progress MS-23 kargo uzay aracı, bugün yörüngeden çıkıp atmosfere girdikten sonra parçalarına ayrıldı" ifadesini kullandı.
Uzay aracı Çarşamba günü Moskova saatiyle 10.55'te ISS'den ayrıldı ve ardından otonom uçuşa geçti.