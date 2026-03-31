Rusya Dijital Kalkınma Bakanı Şadayev: "Hedefimiz VPN kullanımını azaltmak"

Rusya Dijital Kalkınma Bakanı Maksut Şadayev, VPN kullanımını azaltma hedefinde olduklarını açıkladı. Yabancı platformlara yönelik kısıtlamaların artması nedeniyle VPN hizmetlerinin kullanımının hızla yükseldiğini belirten Şadayev, yasal gerekliliklere uyum sağlama konusunda zorluklar yaşandığını ifade etti.

Rusya Dijital Kalkınma Bakanı Maksut Şadayev, bakanlık olarak kendilerine verilen görevleri yerine getirmek zorunda olduklarını belirterek, "Mevcut durumda, hedefimiz VPN kullanımını azaltmaktır." dedi.

Şadayev, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'da yabancı platformlara yönelik kısıtlamaların ardından kullanımı hızla artan VPN hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yasal gereksinimler nedeniyle yabancı bazı platformlara erişim kısıtlaması uygulandığına işaret eden Şadayev, "Uzun süredir yasal gerekliliklere uyum konusunda müzakere etmeye çalışıyorlar. Uzun, zorlu ve sonuçsuz bir süreç. Bunlar sadece birtakım istek ve dilekler değil, kabul edilmiş yasaların gereklilikleri. İşe yaramadı." ifadelerini kullandı.

Şadayev, VPN kullanımına ilişkin cezai sorumluluk uygulanmasını istemediklerini belirterek, "Dijital Kalkınma Bakanlığı bir yürütme organıdır ve bize verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüyüz. Mevcut durumda, hedefimiz VPN kullanımını azaltmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

VPN hizmetlerine erişim kısıtlaması konusunda çeşitli zorluklar bulunduğunu da kaydeden Şadayev, bunların arasında geliştiricilerin erişimi, ödemelerin bulunduğunu ve iş dünyası ile bu konuları istişare ettiklerini belirtti.

Rusya'da Ukrayna savaşının ardından özellikle Batılı platformlarda erişim engeli ve kısıtlamaları uygulanırken, vatandaşlar WhatsApp, Telegram, YouTube ve Instagram gibi uygulamalar için VPN hizmetlerini kullanıyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı! 7 kişi için tahliye talep edildi

İBB davasında mütalaa! 7 kişi için tahliye talep edildi
Bahçeli'den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur

Tehlikeye dikkat çekti! Bahçeli'den hükümete acil çağrı
163 kilo verdi ama çilesi bitmedi

163 kilo verdi ama çilesi bitmedi
Herkes banyodakini Ronaldo sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Viral video ortalığı karıştırdı: gerçek sonradan ortaya çıktı
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Genç kadını öldüresiye dövüp tecavüz etti

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü
Bahçeli'den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur

Tehlikeye dikkat çekti! Bahçeli'den hükümete acil çağrı
Çeçen lider Kadirov savaşta tarafını seçti: Gerekirse bizzat cepheye giderim

Kadirov savaşta tarafını seçti: Gerekirse bizzat cepheye giderim
Böyle kayınvalide dost başına! Damadı için 15 kilo verdi

Allah herkese böyle kayınvalide versin! Damadı için yaptığına bakın