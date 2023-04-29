Rusya, uzay için kararını verdi! Erken ayrılacak

NASA, Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) için desteğini 2028 yılına kadar sürdürmeye devam edeceğini duyurdu. Bu açıklama, Roscosmos Yöneticisi Yuri Borisov'un daha önceki demeçlerini destekler nitelikte. Borisov, Rusya'nın 2024'ten sonra kendi uzay istasyonunu geliştireceğini söylemişti.

Rusya, ISS için 2028'e kadar destek verecek

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, uzaydaki iş birliğini etkilemeye devam ediyor. Daha önce Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile olan anlaşmalarını askıya alan Roscosmos, ISS için kararını verdi. Buna göre uzay istasyonuna yönelik destek 2028'e kadar sürdürülecek.

ABD, Japonya, Kanada ve ESA tarafından daha önce yapılan bir açıklama, ISS'in 2030 yılına kadar çalışır durumda tutulacağını gösterdi. Ancak ABD ve diğer ülkelerin Rusya'ya yönelik savaş yaptırımları, Roscosmos'tan karşılık buldu. Eski Roscosmos yöneticisi Dmitry Rogozin, ISS'ten ayrılmakla tehdit etmişti.

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NASA, Rusya ile artan gerginlikten dolayı ISS'teki planlarını değiştirmek zorunda kaldı. Rusya'nın aniden ayrılması durumunda, astronotları tahliye etmek ve ISS'i Rus motorları olmadan çalışır durumda tutmak istiyordu.

Rusya'nın çekilmesi durumunda Boeing ve SpaceX gibi firmalardan yardım istendi. Buna karşılık Boeing ise Roscosmos motorları olmadan ISS'i nasıl kontrol edeceğini araştırmak üzere özel bir takım kurdu. Ancak şirketin uzay istasyonu için devreye girip girmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Roscosmos Yöneticisi Yuri Borisov, uzaydaki önceliklerinin kendi istasyonlarını inşa etmek üzere olacağını söyledi. Son yıllarda Çin'in de benzer bir strateji izlediğini ve ISS'e rakip istasyon geliştirdiğini hatırlatmak gerekiyor. Rusya'nın, Çin'le birlikte istasyon geliştirip geliştirmeyeceği ise bilinmiyor.

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