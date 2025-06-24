Rusya, Ulusal Mesajlaşma Uygulaması Geliştirecek

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede ulusal bir mesajlaşma uygulaması geliştirilmesine yönelik kararname imzaladı. Uygulama, kamu kuruluşlarında yaygın bir şekilde kullanılacak. Rusya, güvenlik nedeniyle bu adımı atıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede ulusal bir mesajlaşma uygulamasının geliştirilmesine yönelik kararname imzaladı.

Putin'in onayladığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

Buna göre, Rusya ulusal bir mesajlaşma uygulaması geliştirecek ve başta kamu kuruluşlarında olmak üzere ülkede yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlayacak.

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, WhatsApp ve Telegram gibi uygulamalarda yaşanan güvenlik açıkları nedeniyle ulusal düzeyde kullanılacak bir mesajlaşma uygulaması üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.

Rus basınında çıkan haberlerde, Çin'deki WeChat'e benzemesi beklenen uygulamanın, Rus şirketi VK'nin geliştirdiği Max uygulamasını baz alabileceği belirtiliyor.

Geliştirilecek ulusal mesajlaşma uygulamasının, Rusya'da satılacak yeni cep telefonlarında kurulu olması ve Rus kamu kuruluşlarındaki işlemler için zorunluluk haline getirilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Teknoloji
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