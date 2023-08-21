Rusya'nın Progress MS-22 kargo uzay aracı Pasifik Okyanusu'na düştü

VLADİVOSTOK, 21 Ağustos (Xinhua) -- Rusya'nın Progress MS-22 kargo uzay aracı, Pazartesi günü Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılarak Pasifik Okyanusu'nda seyre elverişsiz bir bölgeye düştü.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, "Progress MS-22 bugün yörüngeden çıktı, atmosfere girdi ve parçalandı. Aracın yanmayan parçaları Pasifik Okyanusu'nun güney kesiminde seyre elverişsiz bir alana düştü" ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre uzay aracı, ISS servis modülü Zvezda'dan Moskova saatiyle 02.50'de ayrıldı ve frenleme motorları Moskova saatiyle 05.58'de ateşlendi.

9 Şubat'ta Soyuz-2.1a taşıyıcı roketiyle Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan Progress MS-22, iki gün sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na 2,5 tondan fazla kargo teslim etmişti. Kargo uzay aracı, motorları sayesinde uzay istasyonunda yedi kez yörünge hatası düzeltme işlemi gerçekleştirdi.

Yeni bir kargo uzay aracı olan Progress MS-24, dört gün içinde Zvezda modülünde boşalan yere ulaşacak. Modüle 24 Mayıs'ta varan Progress MS-23 ise Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bir parçası olmaya devam ediyor.