Rusya'nın Ay misyonu felaketle sonuçlandı!

Rusya Federal Uzay Ajansı, Ay'a iniş yapmak üzere yörüngede yer alan Luna-25 isimli uzay aracıyla ilgili kötü haber verdi.

Rusya, 47 yıl aradan sonra Ay'a ulaşmak için uzun süredir büyük bir çalışma içindeydi. Avrupa Uzay Ajansı'yla birlikte yapılması planlanan, ancak Ukrayna savaşı sonrasında bozulan anlaşma yüzünden tek başına misyonu gerçekleştiren Rusya'ya kötü haber geldi.

Luna-25 adlı uzay aracı, yörüngesinden çıkarak Ay'a çakıldı

Rusya Federal Uzay Ajansı, Luna-25 adlı uzay aracının 21 Ağustos'ta Ay'a iniş yapmasını planladı. Ancak, misyon beklenmedik şekilde sonuçlandı. Roscosmos, Luna-25 adlı uzay aracının belirlenmiş yörüngesinden çıktığını ve Ay'ın yüzeyine düştüğünü açıkladı.

Uzay Ajansı, aracın cumartesi günü iniş öncesi yörüngeye oturtulurken bazı yanlış hesaplamalar yapıldığını ve bunun neticesinde iletişimin kesildiğini belirtti. Uzay aracı, hemen ardından Ay'ın yüzeyine çarparak parçalara ayrıldı. Roscosmos yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Operasyon sırasında, otomatik istasyonda manevranın belirtilen parametrelerle gerçekleştirilmesine izin vermeyen anormal bir durum meydana geldi. Araç, öngörülemeyen bir yörüngeye girdi ve Ay'ın yüzeyiyle çarpışması sonucu varlığı sona erdi.

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Roscosmos, Luna-25'i 11 Ağustos'ta Moskova'da bulunan Vostoçniy uzay üssünden Soyuz 2.1b roketiyle fırlattı. Asıl görevi Ay'da su kaynağı bulmak olan araç, uzay ışınlarının ve elektromanyetik emisyonların Ay'a etkisini de araştıracaktı.