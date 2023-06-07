Rusya Milli Kütüphanesi'nde Rus-Çin ortaklığıyla bilimsel seminer düzenlendi

Rusya'nın St. Petersburg kentinde yer alan Rusya Milli Kütüphanesi'nde, bilgi kaynaklarının kullanımına ilişkin Rus-Çin ortaklığında bilimsel ve tatbiki seminer düzenlendi. Seminerde, bilgi kaynaklarının kullanımı ve dijitalleştirilmesi alanındaki deneyimler paylaşıldı ve işbirliği olasılıkları araştırıldı.

ST. PETERSBURG, 7 Haziran (Xinhua) -- Rusya'nın St. Petersburg kentinde yer alan Rusya Milli Kütüphanesi'nde, bilgi kaynaklarının kullanımına ilişkin Rus-Çin ortaklığında bilimsel ve tatbiki seminer düzenlendi. Etkinlik, kütüphane için bir ilk olma özelliği taşıyor.

"Çin'in Bilimsel Kaynaklarının Geliştirilmesi ve İnovasyonu" konulu seminere Rusya Milli Kütüphanesi ile St. Petersburg'daki 30'dan fazla kütüphane ve bilim kurumundan uzmanların yanı sıra Çin'den uzmanlar da katıldı.

Rus ve Çinli uzmanlar, bilgi kaynaklarının kullanımı ve dijitalleştirilmesi alanındaki deneyimlerini paylaştılar ve daha fazla işbirliği olasılığını araştırdılar.

Seminer, Rusya Milli Kütüphanesi ve Çin Ulusal Bilgi Altyapısı adlı kaynak platformu tarafından ortaklaşa düzenlendi. Rusya Milli Kütüphanesi'ne göre seminer, iki ülkenin bilişim ve dijitalleştirme alanında ikili ilişkileri derinleştirme hedeflerine uyuyor.

1795 yılında St. Petersburg'da kurulan ve Rusya'nın en eski halk kütüphanesi olan Rusya Milli Kütüphanesi, dünyanın en büyük kütüphanelerinden biri olma özelliğini taşıyor.