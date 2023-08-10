Rusya, Luna-25 Ay'a İniş Görevi İçin Kamera Kullanacak

MOSKOVA, 10 Ağustos (Xinhua) -- Rusya'nın Cuma günü fırlatılması planlanan Luna-25 Ay'a iniş görevi, Ay'a inişini kameraya alarak bilim insanlarının araziyi modellemesine ve regolit hareketiyle Ay yapısını incelemesine imkan verecek.

Moskova Devlet Jeodezi ve Kartografi Üniversitesi (MIIGAiK), Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Luna-25 görevi sırasında panoramik kameralar kullanarak tüm iniş sürecini kaydetmeyi planlıyoruz. Bu da iniş alanındaki arazi yapısının bir modelini oluşturmamızı sağlayacak. Luna-25'in iniş anının görüntülerini elde ederek iniş sırasında Ay regolit ve tozunun nasıl davrandığını öğrenmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre kamera görüntüleri, jeofizikçi ve jeologların regolit özellikleri, toprak dayanıklılığı ve Ay yapısının diğer önemli özelliklerini ayrıntılı olarak incelemesine imkan verecek. Toplanan veriler de gelecekte kurulacak istasyonlar için daha hassas inişin gerçekleştirilmesini kolaylaştıracak ve deneysel cihazların daha iyi planlanmasını sağlayacak.

Yerel medyada yer alan haberlere göre Rusya'nın 40 yıldan uzun süredir ilk kez geliştirdiği uzay aracı olan Luna-25 misyonu, Rusya'nın Uzak Doğu bölgesinde Amur Oblast'ında yer alan Vostoçni Uzay Üssü'nden Soyuz 2.1b roketiyle Cuma günü Moskova saatiyle 02.11'de Ay'a gitmek üzere fırlatılacak.