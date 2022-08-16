Rusya kendi uzay istasyonunu kuruyor!

Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) varlığı Ukrayna'nın işgali sonucunda tartışılmaya başladı. İşgalin ardından gelen yaptırımların üzerine batı ülkelerine olan bağımlılığını azaltmak isteyen Rusya, bu konuda da çalışmalarını hızlandırdı. Ukrayna işgali sonrası birçok yaptırıma maruz kalan ülke, Çin ve İran ile işbirliği yapma yolunda ilerliyor.

Rusya, ISS'den ayrılıyor

Rusya Federal Uzay Ajansı, Rus yapımı uzay istasyonunun nasıl görüneceğine dair ilk prototipi ortaya koydu. "Ross" lakaplı uzay istasyonunun bir modelini bir askeri fuarda gözler önüne serildi. Tüm bu gelişmeler, Moskova'nın ISS'yi terk etme ve yalnız başına hareket etme konusundaki ciddiyetini de gösteriyor.

Elon Musk'ın çılgın Mars hedefi!

Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in geçen ay Roscosmos'un başına geçmek üzere atadığı Yuri Borisov yaptığı açıklamada Rusya'nın 2024'ten sonra ISS'den ayrılacağını ve kendi yörünge istasyonunu geliştirmek için çalıştığını söyledi.

1998'de fırlatılan ISS, Kanada, Japonya ve 11 Avrupa ülkesini de içeren ABD-Rus liderliğindeki bir ortaklık kapsamında Kasım 2000'den beri uzay araştırmalarına hizmet ediyor. ISS'nin 2030 yılına kadar da çalışmalarına devam edeceği belirtiliyor.

Diğer yandan NASA, Rusya'dan ayrılık hakkkında henüz bir girişim gelmediğini belirtiyor. Rusya ise şimdiden uzay istasyonu çalışmalarına başlamış durumda. Roscosmos uzay istasyonunun iki aşamalı olarak uzaya fırlatılacağını belirtirken net bir tarih vermekten ise kaçındı.

İlk fırlatma için dört modüllü bir uzay istasyonu öngörülüyor. Daha sonrasında ise 2 modül ve bir hizmet platformu daha uzay istasyonuna eklenecek. Uzay istasyonu tam kapasite ile çalışmaya başladığında 4 kozmonot (astronot) ve bilimsel ekipman için yeterli olacağı düşünülüyor.

Uzay istasyonunun ilk aşaması 2025 yılında uzaya fırlatılıyor

Roscosmos, istasyonun Rus kozmonotlarına Dünya'yı izlemek için mevcut durumdan çok daha geniş imkanlar sağlayacağı iddiasında. İstasyonun bazı modülleri için tasarımların tamamlandığını belirten uzay ajansı, diğer bölümler üzerindeki çalışmaların ise devam ettiğini açıkladı.

Gelen haberlerde, uzay istasyonunun ilk aşaması için 2025-26 yılları hedef gösterilirken, en geç 2030 yılında ilk aşamanın tamamlanacağı bildiriliyor. İkinci ve son aşam için ise 2030-35 yılları gösteriliyor. Rusya'dan bu hedef doğrultusunda ilerleyen günlerde yeni çalışmalar görmemiz de muhtemel.

Peki siz Rusya'nın kendi uzay istasyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.