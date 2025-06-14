Rusya, İHA'ları Etkisiz Hale Getiren Yeni Lazer Sistemini Test Etti

Rusya, İHA'ları Etkisiz Hale Getiren Yeni Lazer Sistemini Test Etti
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Rusya, insansız hava araçlarını etkisizleştirmek için geliştirdiği yeni lazer sisteminin başarıyla test edildiğini açıkladı. 8 farklı lazer sistemi, küçük ve büyük dronları hedef alacak şekilde denendi.

RUSYA, insansız hava araçlarını (İHA) etkisizleştirmek için geliştirilen yeni lazer sisteminin başarıyla test edildiğini duyurdu.

Rusya hükümetten yapılan yazılı açıklamada, geliştirilen yeni lazer sistemine dair detaylar paylaşıldı. Açıklamada, Rusya'nın bir bölgesinde oluşturulan test alanında, İHA'ları etkisiz hale getirmek için tasarlanan gelişmiş yeni lazer sisteminin başarıyla denendiği ve bu sistemin Rus hava savunma sistemine entegre edileceği belirtildi.

Yetkililer, farklı güç seviyelerine sahip 8 lazer sisteminin test edildiğini belirterek, bunlar arasında kompakt mobil birimler ve yüksek güçlü sabit cihazların yer aldığını bildirdi. Lazer sistemlerin, küçük, keşif ve saldırı modelleri dahil farklı türdeki dronları etkisiz hale getirmek için tasarlandığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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