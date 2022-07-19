Rusya'dan Google'a 373 milyon dolarlık rekor ceza

Google, Rusya'da Ukrayna savaşı ve diğer konularla ilgili "yasaklı" içeriğe erişimi sınırlamadığı gerekçesiyle 21,1 milyar ruble (yaklaşık 373 milyon dolar) cezaya çarptırıldı.

Rus devlet medyasına göre bu, ülkede şimdiye kadar bir teknoloji şirketine verilen en büyük para cezası.

Rusya'nın iletişim düzenleme kurulu Roskomnadzor, Google'ın Rus ordusunun itibarına zarar veren "yalan" haberler ve insanları protestoya çağıran paylaşımları engellemediğini ve "sistematik" olarak Rus yasalarını çiğnediğini öne sürdü.

Google cezayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Google'ın Rusya iştiraki geçen ay iflasını açıklamıştı.

Google bu kararı, yerel banka hesaplarına el konulmasından sonra almıştı. Google geçen yıl benzer gerekçelerle 7,2 milyar ruble cezaya çarptırılmıştı. Şirketin banka hesaplarına bu cezanın tahsili için el konulduğu belirtiliyor.

'Rusya'nın içişlerine müdahale'

Rusya, son dönemde teknoloji şirketleri üzerindeki baskıyı artırdı.

Moskova bu şirketleri içerik moderasyonunu gerektiği gibi yapamamak ve ülkenin iç işlerine müdahale etmekle suçluyor.

Rusya, Ukrayna'yı işgale başladığı 24 Şubat'tan sonra sosyal medya ve diğer haber siteleri üzerindeki kontrolünü artırdı.

Hükümet, savaşla ilgili "sahte" bilgi yayan kişilerin 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını öngören bir yasa geçirmişti.

Google, Mart'ta Rusya'da reklam hizmetlerini durdurmuş, Rus hükümetinin desteklediği haber sitelerine erişimi engellemişti.

Google, Facebook gibi diğer bazı sosyal medya sitelerinin aksine Rusya'da tamamen yasaklanmamıştı. Ülkedeki birçok akıllı telefon, Google'ın hizmetlerine ihtiyaç duyuyor.

Google'ın çatı şirketi Alphapet, Mart'ta, Rusya'da arama motoru, YouTube ve haritalar gibi hizmetlerini devam ettirme kararının Rus halkına "küresel bilgi ve perspektif"e erişim imkanı sunduğu açıklamasını yapmıştı.