Rusya'da WhatsApp ve Telegram Üzerinden İşlenen Suçlarda Artış

Rusya'da bu yıl WhatsApp ve Telegram üzerinden 52 binden fazla suç işlendiği ve toplam maddi zararın 106 milyar rubleyi aştığı bildirildi. Duma üyesi Anton Nemkin, bu uygulamalar üzerinden işlenen suçların arttığını belirtti.

Rusya'da bu yıl WhatsApp ve Telegram üzerinden 52 binden fazla suç işlendiği ve oluşan maddi zararın 106 milyar rubleyi (yaklaşık 1,3 milyar dolar) geçtiği bildirildi.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Enformasyon Politikası Komitesi Üyesi Anton Nemkin, haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, WhatsApp ve Telegram üzerinden işlenen suçlarda artış yaşandığını söyledi.

WhatsApp ve Telegram üzerinden vatandaşların kundaklama gibi çeşitli suçları işlemeye teşvik de edildiğini belirten Nemkin, "2025'in başından bu yana 52 binden fazla suç kayda geçerken, toplam maddi hasar 106 milyar rubleyi geçti." ifadesini kullandı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, ülkede hafta başından itibaren WhatsApp ve Telegram üzerinden aramalarda yaşanan sorunlarla ilgili açıklamada bulunarak, suçlularla mücadele etmek amacıyla aramalara kısıtlama getirildiğini duyurmuştu.

Aralarında Nemkin'in de bulunduğu Duma'dan bazı milletvekilleri, 18 Temmuz'da yaptıkları açıklamada, mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle yasaklanması çağrısında bulunmuştu.

