Rusya'da Nükleer Enerji Şirketleri Norilsk'te Küçük Modüler Reaktör İçin Anlaşma İmzaladı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom ve Rusya merkezli nikel madenciliği şirketi Nornickel, Norilsk kentinde küçük modüler reaktör (SMR) olasılıklarını ve sahalarını değerlendirmek üzere anlaşma imzaladı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom ve Rusya merkezli nikel madenciliği şirketi Nornickel, Rusya'nın Norilsk kentinde küçük modüler reaktör (SMR) olasılıklarını ve sahalarını değerlendirmek üzere anlaşma imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Norilsk Sanayi Bölgesi'ne enerji sağlamak üzere Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ve Nornickel Başkanı Vladimir Potanin tarafından imzalanan anlaşma, şirketlerin olası seçenekleri, SMR'ler için öncelikli sahayı, tesisin konumunu, inşaat ve işletim için gerekli altyapının belirlenmesini ve en uygun proje modelinin değerlendirmesini öngörüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Genel Müdürü Likhachev bölge için en uygun proje olarak gördükleri "en yeni RITM-400 reaktör ünitesine dayalı" SMR seçeneğinin öncelik taşıyabileceğini ifade etti.

Rosatom'un projelerinin tüketiciler için uzun vadeli öngörülebilir tarifelerle güvenilir elektrik kaynağı sunduğunu vurgulayan Likhachev, "Nükleer enerji, ülkemizin kuzey bölgeleri için son derece önemli olan enerji üretim sürecinde karbondioksit salımına neden olmaması dolayısıyla iklim değişikliğiyle mücadeleye önemli bir katkı sağlayabilir. Bu da, bu tür enerji çözümlerinin büyük endüstriyel tüketiciler için talep gördüğü anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Nornickel Başkanı Potanin de Nornickel ve Norilsk Sanayi Bölgesi'nin geliştiğini ve bunun sonucunda 2030'a kadar daha fazla elektriğe ihtiyaç duyulacağını belirterek, "Çözüm, çevreye etkisi asgari düzeyde olan güvenli enerji kaynağı nükleer güç santrali olabilir. Rosatom'la iş birliği, Nornickel'in gelişmiş enerji teknolojilerine erişim sağlamasına ve Rusya'nın ücra bölgelerinde düşük kapasiteli nükleer güç santrallerinin kullanımının geliştirilmesine olanak tanıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Söz konusu bölgenin enerji sistemi, Nornickel grubunun bir parçası olan Norilsk-Taimyr Enerji Şirketi tarafından işletilen bağımsız bir sistem olma özelliği taşıyor.

Önerilen, 80 ya da 90 megavat kapasiteli basınçlı su reaktörü RITM-400, en yeni nükleer buzkıran filosunda kullanılan reaktörlere dayanan RITM-200 reaktörlerinin devamı niteliğinde. Rosatom, Rusya'nın kuzeyinde bulunan Yakutistan'da, maden endüstrilerindeki sanayi kuruluşlarının yanı sıra bölgenin daha geniş çaplı kalkınması için kullanılacak bir SMR inşa etme projesini halihazırda hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Rosatom'un bilim ve teknik konseyi, 2028'de devreye alınması planlanan Yakutistan'daki pilot tesis için önerilen 190 megavat ısı/55 megavat elektriklik RITM-200N'nin tasarımını geçen hafta onayladı.