Rusya, Ay'a su kaynağı aramak için uzay aracı gönderdi
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Rusya, 1976'dan bu yana ilk defa Ay'a su kaynağı aramak için Luna-25 uzay aracını fırlattı. Uzay aracı, Ay'ın güney kutbuna iniş yapacak ve yaklaşık 1 yıl süreyle araştırmalar yapacak. Roscosmos Başkanı Yuriy Borisov, gelecek yıllarda da Ay'a uzay araçları göndermeyi planladıklarını belirtti.
Rusya, su kaynağı aramak için 1976'dan bu yana ilk defa Ay'a uzay aracı gönderdi.
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), başkent Moskova'nın 5 bin 500 kilometre doğusundaki Vostoçniy uzay üssünden Luna-25 uzay aracını taşıyan Soyuz 2.1v roketini fırlattı.
Luna-25, başarılı geçen fırlatmanın ardından uçuş yörüngesine girerken, uzay aracının 21 Ağustos'ta Ay'ın güney kutbuna iniş yapması planlanıyor.
Ay'da yaklaşık 1 yıl süreyle araştırmalar yapacak Luna-25'in, su kaynağı aramanın yanı sıra uzay ışınlarının ve elektromanyetik emisyonların ay yüzeyindeki etkilerini inceleme görevleri bulunuyor.
Roscosmos Başkanı Yuriy Borisov, Luna-25'in barışçıl amaçlarla Ay'a gönderildiğini, 2027, 2028 ve 2030'da da Ay'a uzay araçları göndermeyi planladıklarını söyledi.