Rusya, Ay'a su kaynağı aramak için uzay aracı gönderdi

Rusya, 1976'dan bu yana ilk defa Ay'a su kaynağı aramak için Luna-25 uzay aracını fırlattı. Uzay aracı, Ay'ın güney kutbuna iniş yapacak ve yaklaşık 1 yıl süreyle araştırmalar yapacak. Roscosmos Başkanı Yuriy Borisov, gelecek yıllarda da Ay'a uzay araçları göndermeyi planladıklarını belirtti.