Rusya, Apple Ürünlerini Ordu Kullanımından Yasakladı

Rusya, güvenlik endişeleri nedeniyle Apple'ın iPhone ve iPad cihazlarının ordu tarafından kullanılmasını yasakladı. Karar, casusluk iddiaları ve gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili raporlar sonucunda alındı.

Günümüzün en popüler teknoloji markalarından birisi olan Apple, yeni bir kısıtlama ile karşı karşıya. Şirketin en sağlam kalesi iPhone ve her sektörde zirvede olan iPad, ilerleyen süreçte Rus ordusunda kullanılamayacak. İşte detaylar

Apple ürünlerine uygulanan yasağın arkasında gizlilik endişesi yatıyor!

Rus bakanlık, son dönemde yayımlanan kritik güvenlik raporları neticesinde ordu yapılanmasında Apple'ın iPhone ve iPad cihazlarının iş amaçlı kullanılmasını tamamıyla yasakladı. Bu kararla birlikte rus ordusuna mensup bireyler, ordu faaliyetlerini yürütürken kesinlikle bu Apple cihazlarını kullanamayacaklar.

Rusya'yı bu karara zorlayan raporlar, Amerika merkezli bir casusluk operasyonu dahilinde Apple cihazlarını kullanan ordu mensuplarının bilgilerini ele geçirilerek gizli bilgilerin sızdırıldığını iddia ediyor. Bu kritik iddiaların ciddi bir boyut kazanmasıyla birlikte durumdan etkilenen yapılanmalar, hızlıca güvenlik önlemleri almaya başladı.

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Alınan yasak kararı kapsamında, kişisel amaçlı olarak yapılan cihaz kullanımlarının önüne geçilmiyor. Fakat, ordu kaynaklarından gelen elektronik postaların okunması ve ordu ile ilgili bilgi veya belgelerin barındırılması net bir şekilde yasaklanıyor.

Bilindiği üzere Rusya, önemli teknoloji devlerinin birçoğuna çeşitli yaptırımlar uyguladı. Bu yaptırımlardan nasibini alan şirketler arasında Apple ile birlikte Google, Meta ve Wikipedia gibi şirketler de yer alıyor.

Sizce Rusya'nın dikkate aldığı raporlarının sağlam bir dayanağı mı var, yoksa bu karar ülkenin "dev şirket takıntısı" neticesinde mi alındı? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmında oaylaşabilirsiniz.