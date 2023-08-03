Rusya, 50 Yılın Ardından İlk Kez Ay'a Uzay İstasyonu Gönderecek

Rusya, Luna-25 uzay aracıyla Ay'ın güney kutbuna iniş yapacak ve yumuşak iniş teknolojilerini test etmek, Ay'ın iç yapısını incelemek ve su gibi kaynakları keşfetmek amacıyla bilimsel çalışmalar yapacak.

VLADIVOSTOK, 3 Ağustos (Xinhua) -- Rusya yaklaşık 50 yılın ardından ilk kez Ay'a uzay istasyonu gönderecek. Luna-25 uzay aracı, 11 Ağustos sabahı erken saatlerde fırlatılacak.

Rus devletine ait RIA Novosti ajansının Perşembe günü yayımladığı habere göre Soyuz-2.1b roketi, Fregat üst kademesi ve otomatik istasyon ile birlikte Amur Oblastı'nda bulunan Vostoçni Uzay Üssü'nden Moskova saatiyle 02.10'da fırlatılacak.

Bir önceki Rus uzay istasyonu olan Luna-24, 1976'da fırlatılmış ve istasyonun dönüş kapsülü yaklaşık 170 gram Ay toprağını Dünya'ya getirmişti.

Luna-25'in ise dönüş kapsülü bulunmuyor. Luna-25'in, Ay'ın güney kutbuna iniş yapan tarihteki ilk uzay istasyonu olması bekleniyor. Misyonun ana görevleri yumuşak iniş teknolojilerini test etmek, Ay'ın iç yapısını incelemek ve su gibi kaynakları keşfetmek.

Fırlatma ve roketten ayrılma işlemlerinin ardından üst kademe, otomatik istasyonu Ay'a doğru uçuş yörüngesine gönderecek. İstasyon dört buçuk gün sonra Ay'ın yörüngesine girecek ve güney kutup bölgesine inmeden önce yörüngesini birkaç kez değiştirecek. İstasyonun yürüteceği bilimsel çalışmaların bir yıl sürmesi bekleniyor.