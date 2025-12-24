Haberler

Rusya 2036'ya kadar Ay'da enerji santrali kurmayı hedefliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), 2036 yılına kadar Ay'da enerji santrali inşa etmeyi hedeflediğini açıkladı. Lavoçkin uzaycılık şirketi ile yapılan anlaşmanın detayları ve proje hakkında bilgilere yer verildi.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), 2036'ya kadar Ay'da enerji santrali kurmayı planladığını açıkladı.

Roscosmos'tan yapılan yazılı açıklamada, Lavoçkin adlı uzaycılık şirketiyle anlaşma imzalandığı belirtildi.

Lavoçkin ile anlaşma kapsamında ortak çalışmalar yürütüleceğine işaret edilen açıklamada, "Çalışmalar neticesinde, Rusya 2036'ya kadar Ay'da enerji santrali kurmayı hedeflemektedir. Proje, sürekli işleyen bilimsel bir Ay istasyonunun kurulması ve uzun vadeli bir Ay keşif programına geçiş yolunda önemli bir adımdır." ifadesi kullanıldı.

Roscosmos ile Çin Ulusal Uzay İdaresi arasında Ay'da araştırmalar yapmak üzere ortak istasyon kurulması konusunda 2021'de mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Teknoloji
Ünlü yapımcı Timur Savcı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Ünlü yapımcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu! 20 kişi arasında iş adamları, dansöz ve model var

4 ilde yeni operasyon! İş adamları, ünlü dansöz ve model gözaltında
Okan Buruk eski eşiyle Paris'te tatilde

Eski eşiyle birlikte Paris'te
Türkiye'nin 50 yıllık dev şirketi üretime ara veriyor

Türkiye'nin 50 yıllık dev şirketi üretime ara veriyor
İki siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi

İki siyasi parti resmen kapatıldı! Malları Hazine'ye kaldı
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu! 20 kişi arasında iş adamları, dansöz ve model var

4 ilde yeni operasyon! İş adamları, ünlü dansöz ve model gözaltında
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında çarpıcı detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi

Jetin düşme anında çarpıcı detay! Görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı