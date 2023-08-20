Rus uzay aracında "anormal durum" meydana geldi!

Rusya uzay ajansı, Ay'a gönderdiği Luna-25 aracıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada araçta acil bir durum yaşandığını belirtti.

Ülkelerin uzay çalışmalarını artırdığı bugünlerde Rusya'da önemli bir adım attı. Rusya, bu ayın başında Luna-25 uzay aracını Ay'a gönderdi. Bunun üzerinde birçok kişi uzay aracından iyi bir haber almayı bekledi. Ancak ortaya çıkan haberlere göre Rusya Luna-25 uzay aracında "anormal bir durum" olduğu bildirildi.

Rusya uzay aracı belirsiz bir sorunlar karşı karşıya kaldı!

Son yıllarda ülkeler arasında büyük bir uzay çalışması rekabeti söz konusu. Bu rekabet içine katılan ülkelerden biri de Rusya oldu. Rusya, bu ayın başında Luna-25 uzay aracını Ay'a göndermek amacıyla fırlattı. Bu adım üzerinde araçtan olumlu bir haberin gelmesi beklendi.

Ortaya çıkan haberler ise durumun tam tersi yönde olduğunu gösterdi. Ülkenin uzay ajansı Roscosmos, geçtiğimiz gün bir açıklama yaptı. Açıklamasında, uzay aracının iniş öncesi yörüngeye girmeye çalışırken belirsiz bir sorunla karşılaştığını söyledi.

Putin, Avrupa'ya rest çekti: Rusya 50 yıl sonra Ay'a ulaştı!

Bunun yanı sıra uzmanların durumu analiz ettiğini de ekledi. Uzay ajansı bir telegram gönderisinde ise şu sözlere yer verdi: "Operasyon sırasında otomatik istasyonda manevranın belirtilen parametrelerle yapılmasına izin vermeyen anormal bir durum meydana geldi."

Söz konusu sorunun Luna-25'in iniş yapmasını engelleyip engellemeyeceği konusunda ise herhangi bir bilgi yer almıyor. Daha öncesinde pazartesi günü uzay aracının Ay'ın güney kutbuna inmesi planlanıyordu. Ayrıca bu durumların yanı sıra Luna-25, Hint uzay aracından önce Ay'a inmeyi amaçlıyor.

Daha öncesinde Rusya uzay ajansı, Luna-25 istasyonunun Ay yüzeyinin ilk fotoğrafını çektiğini açıkladı. Bununla birlikte çekilen görüntüde, Ay'ın arka tarafındaki güney kutup krateri Zeeman yer aldı. Merkezin koordinatları ise 75 derece güney enlemine ve 135 derece batı boylamına denk geldiğini ekledi.

Peki, siz Rusya uzay aracı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!