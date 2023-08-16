Rus Uzay Aracı Luna-25 Ay'ın Yörüngesine Girdi

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamada, Luna-25'in Ay'ın yörüngesine girdiği ve tüm sistemlerin normal şekilde çalıştığı belirtildi. Luna-25, Ay'da araştırmalar yapacak ve su arama ile uzay ışınlarının etkilerini inceleyecek.