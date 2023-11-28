Haberler ›› Teknoloji ›› Rus Silahlı Kuvvetleri, 2023 sonunda donanma dronelarını teslim alacak

Rus Silahlı Kuvvetleri, 2023 sonunda donanma dronelarını teslim alacak

Rus Silahlı Kuvvetleri, Kingisepp Makine İmalat Fabrikası (KMZ) tarafından geliştirilen 10 donanma drone'unun ilk partisini 2023 sonunda teslim alacak. Dronelar, özel askeri operasyon bölgesinde test edilecek ve çeşitli görevlerde kullanılabilecek özelliklere sahip olacak.