Rus Silahlı Kuvvetleri, 2023 sonunda donanma dronelarını teslim alacak
Rus Silahlı Kuvvetleri, Kingisepp Makine İmalat Fabrikası (KMZ) tarafından geliştirilen 10 donanma drone'unun ilk partisini 2023 sonunda teslim alacak. Dronelar, özel askeri operasyon bölgesinde test edilecek ve çeşitli görevlerde kullanılabilecek özelliklere sahip olacak.
ST. PETERSBURG, 28 Kasım (Xinhua) -- Rus Silahlı Kuvvetleri, donanma dronelarının ilk partisini 2023 sonu itibarıyla teslim alacak.
RIA Novosti Haber Ajansı, Kingisepp Makine İmalat Fabrikası (KMZ) Genel Müdürü Mikhail Danilenko ile yaptığı söyleşiye dayandırdığı Pazartesi günkü haberinde KMZ'nin geliştirdiği 10 donanma drone'undan oluşan ilk partinin özel askeri operasyon bölgesinde test edileceğini söylediğini bildirdi.
Danilenko, çeşitli görevlerde kullanılabilecek droneların saatte 80 kilometre hıza ulaşılabileceğini, yaklaşık 600 kilogram yük taşıyabileceğini ve 200 kilometreyi aşan seyir menzili olduğunu kaydetti.
Haberde, KMZ'nin Rus kolluk kurumları için bot üretiminde uzmanlaştığı belirtildi.