Ruanda, Kanada-Almanya şirketiyle nükleer reaktör anlaşması imzaladı

Ruanda, dünyada ilk defa test edilecek bir nükleer reaktörün ülkeye kurulması için Kanada-Almanya menşeili bir şirketle anlaşma imzaladı. Nükleer tesisin 2026'da faaliyete geçmesi planlanırken, yeni teknolojinin testleri 2028'de tamamlanacak. Ruanda hükümeti, proje için alan ve altyapı sağlarken tüm teknik işlerden şirket sorumlu olacak. Anlaşma kapsamında, Ruandalı bilim insanları nükleer alanda pratik eğitim alma imkanına da sahip olacak.

Ruanda, dünyada ilk defa test edilecek bir nükleer reaktörün ülkeye kurulması için Kanada- Almanya menşeili bir şirketle anlaşma imzaladı.

Ruanda Atom Enerji Kurulu'nda yapılan açıklamaya göre, Kanada-Almanya menşeili "Dual Fluid Enerji" şirketi ve Kurul, ülkeye yeni bir nükleer test reaktörünün kurulması için imza attı.

Nükleer tesisin 2026'da faaliyete geçmesi planlanırken, "çift akışkanlı reaktör" (DFR) adını taşıyan yeni teknolojinin testleri 2028'de tamamlanacak.

Ruanda hükümeti, proje için alan ve altyapı sağlarken tüm teknik işlerden şirket sorumlu olacak.

Daha az radyoaktif atık çıkaran yeni tekniğin denenmesi için kurulacak tesise yaklaşık 75 milyon dolar harcanacak.

Anlaşma kapsamında, Ruandalı bilim insanları nükleer alanda pratik eğitim alma imkanına da sahip olacak.

Afrika'da halihazırda sadece Güney Afrika'da nükleer enerji tesisi bulunuyor.