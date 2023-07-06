Ruanda'da 50 Okulda Starlink İnternet Sistemi Kullanıma Girdi

Doğu Afrika ülkelerinden Ruanda'daki 50 okulda, uydu internet sistemi Starlink kullanıma girdi. Ruanda hükümeti, Starlink internet sistemiyle ülke çapında daha hızlı ve uygun internet erişimi hedefliyor. Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e ait Starlink uydularıyla internet bağlantısı 2024'ün sonuna kadar tüm okullara ulaştırılacak.