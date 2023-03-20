RTX 4060 ve 4070 için yeni iddialar!

Nvidia RTX 4060 ve 4070 TI modelleri olduğu iddia edilen ekran kartı fotoğrafları bir kullanıcı tarafından sızdırıldı. İşte detaylar...

Nvidia'nın özellikle oyuncu kitlesi tarafından sevilen RTX serisine yeni modellerin eklenmesi devam ediyor. Bu kapsamda beklenen model RTX 4060 ve 4060 TI Founders Edition modellerinin ortaya çıktığı iddia edildi. Ayrıca bu ekran kartlarına ek olarak Nvidia'nın önce duyurup ardından asla piyasaya sürmediği RTX 4070 T Iekran kartının da bu fotoğrafta yer aldığı söylendi. İşte yeni gelecek olan 4060 modelleri ve 4070 iddiası ile ilgili detaylar…

Fotoğraflar gerçek mi? Yoksa sadece bir trol mü?

Nvidia RTX serisine yeni ekran kartlarının çıkacağı uzun zamandır konuşuluyordu. Özellikle RTX 3000 serisinin bitişi ardından gelen 4000 serisinin amiral gemisi modeli ( Rtx 4080 ) merak konusuydu. Ancak Nvidia kısmında 4080 konusunda işlerin biraz daha farklı yürüdüğü söyleniyor.

4080 piyasaya çıkmadan önce 4070 TI modelinin piyasaya çıkacağı söyleniyordu. Ancak 4080 aniden çıkış yaptı ve 4070 TI adlı bir model piyasada bulunmadı. ve ardından çıkan ekran kartlarının çiplerine bakıldığında durum anlaşıldı. 4070 TI olarak çıkması beklenen model RTX 4080 olarak piyasaya sürüldü. Tüm bunlardan sonra bir 4070 TI modeli çıktı ancak o da ilk başta iddia edilen ekran kartı kadar güçlü değil.

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Sosyal medya platformlarında bir kullanıcının konuyla ilgili yaptığı paylaşımsa oldukça dikkat çekti. Paylaşımında 4060 ve 4060 TI'a ek olarak bir ekran kartı daha yer alıyor. İddiasına göre diğer ekran kartı Nvidia'nın asla piyasaya sürmediği ilk başta tasarlanan 4080 gücündeki RTX 4070 TI modeli. Bunun hakkında şirket tarafından veya bir başka bilirkişiden gelen doğrulama yok. Sadece bir iddia.

RTX 4060 ve 4060 TI Founders Edition

4060 ve 4060 TI Founders Edition modellerine geldiğimizdeyse fotoğrafta ekran kartlarıyla alakalı birçok detay bulunuyor. Eğer iddialar ve fotoğraflar gerçekse 4060 ve 4060 TI modelleri "AD104" ASIC ve 16-pin 12VHPWR konektörüne sahip. Ayrıca ekran kartları 2'si fotoğrafta boş gözüken toplamda 8 belleğe sahip.

Nvidia, RTX 4060 ve 4060 TI modellerini Nisan ayında tanıtacağı GeForce RTX 4070 modelinin altında konumlandıracak. İnternette sızan fotoğraflarla alakalıysa herhangi bir açıklama veya doğrulama bulunmuyor. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!