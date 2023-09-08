Rosatom, Axenter şirketler grubunu satın aldı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, iyonlaştırıcı radyasyon pazarında önemli bir oyuncu olan Axenter şirketler grubunun hisselerinin tamamını satın aldı. Bu satın alma, Rosatom'un sterilizasyon pazarındaki konumunu güçlendirecek.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, ülkenin iyonlaştırıcı radyasyon pazarındaki kilit oyunculardan biri olan Axenter şirketler grubunu bünyesine kattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rosatom, Axenter şirketler grubunun hisselerinin yüzde 100'ünü satın aldı.

Şirketler grubunun biri St. Petersburg, diğerleri Moskova bölgesinde olmak üzere 3 merkezi bulunuyor.

Rusya'da çok amaçlı ışınlama projeleri üzerinde çalışan Rosatom'un sterilizasyon merkezi Sterion da 2016'dan bu yana faaliyet gösteriyor. Kazan ve Obninsk'teki benzer merkezler de tamamlanma aşamasında.

Axenter'in satın alınması, Rosatom'un ürünler ve tıbbi cihazlar için sterilizasyon pazarındaki konumunu önemli ölçüde güçlendirecek.

Rusatom Healthcare uzmanları, geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında, iyonlaştırıcı radyasyon işleminin daha az enerji gerektirdiğini ve gıda koruyucularının ve diğer kimyasal preparatların kullanımını önemli ölçüde azalttığını belirtiyor.

İşlem gören ürünler kimyasal bileşiklerden tamamen arındırılıyor ve organik bileşikler termal tahribata maruz kalmıyor.

Uzmanlar ayrıca gıda endüstrisinde radyasyon teknolojilerinin kullanılmasının tahıl, meyve ve sebzelerin taşınması ve depolanması sırasındaki kayıpların azaltılmasına ve et, balık, meyve ve sebze ürünlerinin raf ömrünün artırılmasına olanak sağladığını vurguluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rusatom Healthcare (Üst Yöneticisi) CEO Igor Obrubov, iyonlaştırıcı radyasyonla soğuk sterilizasyona yönelik talep dünya çapında son birkaç yıldır arttığını belirtti.

Obrubov, "Söz konusu teknik, şimdiye kadarki en gelişmiş, en uygun maliyetli ve en güvenli tekniklerden biri." ifadelerini kullandı.