Roketsan'ın ihracat geliri hedefi yüzde 50'nin üzerinde

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Roketsan'ın toplam gelirinin yaklaşık yüzde 35'ini ihracattan elde ettiğini belirterek, "Bu oran her yıl katlanarak artıyor. Önümüzdeki yıl da Roketsan'ın ihracattan gelen gelirini yüzde 50'nin üzerine taşıma gibi bir stratejik hedefimiz var." dedi.

SAHA Akademi'de savunma sanayisinin yöneticilerine yönelik "Denizlerin Altından Uzayın Derinliklerine Roket ve Füze Sistemleri" başlıklı eğitim çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Roketsan Genel Müdürü ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Murat İkinci'nin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde, Türkiye'nin ilgili alanlardaki yeni çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler paylaşıldı.

Murat İkinci, eğitimde yaptığı konuşmada, Roketsan'ın Türkiye'nin roket ve füze teknolojileri konusunda ihtiyaç duyduğu bilgi birikimini geliştirmek, teknoloji oluşturmak ve ağırlıklı olarak kendi silahlı kuvvetlerimiz olmak üzere dost ve kardeş ülkelerin güdümlü füzeler ve roket teknolojileri konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş bir şirket olduğunu söyledi.

İkinci, Roketsan'ın globalde birçok alanda, birçok büyük şirketle rekabet halinde olan ve Türkiye'yi bu rekabet alanında başarıyla temsil eden ülkenin güzide kurumlarından bir tanesi olduğunu ifade etti.

Özel rampalardan, fırlatma araçlarından, serbest uçuş prensibine uygun olarak belli bir noktaya ulaşması öngörülen, faydalı yük taşıma kabiliyeti olan hava araçlarına roket denildiğini aktaran İkinci, "Roket ve füze arasındaki temel kavramdaki farklılık ise füzenin bir güdüm sistemine sahip olması ve uçuş esnasında da etkisel olarak yönlendirilebilir bir kabiliyete sahip olması diye özetleyebiliriz. Füze, roketin üzerine güdüm takılmış ve yönlendirilme yapılabilen akıllı versiyonu diye söyleyebiliriz." diye konuştu.

"AR-GE maliyetlerimizin bir kısmını da yurt dışı ihracatından finanse etmiş oluyoruz"

İkinci, füze teknolojilerinin hepsinde aynı alt sistemlerin kullanılmadığına işaret ederek, "Yapacağı göreve göre pahalı veya ucuz olması seçeneklerinize bağlı oluyor. Bir ürünü defalarca üretince o ürünün üretilme maliyetlerini düşürebiliyorsunuz, optimizasyona gidebiliyorsunuz. Roket ve füze teknolojileri ucuz teknolojiler değil çünkü özel üretim gerektiriyor." dedi.

Türkiye'nin özellikle kalite ve fiyat performansı açısından birçok gelişmiş ülkenin ürünlerinden çok daha fiyat performans oranı yüksek olan ürünleri ortaya koyabildiğine işaret eden İkinci, şunları kaydetti:

"Şu anda Roketsan toplam gelirinin yaklaşık yüzde 35'ini ihracattan elde ediyor. Bu oran her yıl katlanarak artıyor. Önümüzdeki yıl da Roketsan'ın ihracattan gelen gelirini yüzde 50'nin üzerine taşıma gibi bir stratejik hedefimiz var. Bunu gerçekleştirdiğimizde aslında kendi AR-GE maliyetlerimizin bir kısmını da yurt dışı ihracatından finanse etmiş oluyoruz. Bu, sürdürülebilir bir ekosistem ve endüstri için çok önemli.

Stratejik iş ortağı programına dahil olan firma sayımız 50 civarında. Bunların hepsi aslında Roketsan'ın hem üretim kabiliyetinin hem de yerli ve milli teknolojiyi hayata geçirme noktasındaki en büyük gücünü oluşturuyor."