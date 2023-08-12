SAVUNMA Sanayii Başkanlığı, uzaya erişim çalışmaları kapsamında, tüm kritik alt sistemleri Roketsan tarafından geliştirilen yerli sonda roketinin fırlatma testini başarıyla geçtiğini duyurdu. Başkanlık, İğneada'da yapılan fırlatma testinden görüntüler paylaştı.

Roketsan'ın geliştirdiği sonda roketi İğneada'dan başarıyla fırlatıldı

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı, uzaya erişim çalışmaları kapsamında, tüm kritik alt sistemleri Roketsan tarafından geliştirilen yerli sonda roketinin fırlatma testini başarıyla geçtiğini duyurdu. Başkanlık, İğneada'da yapılan fırlatma testinden görüntüler paylaştı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Ülkemizin uzaya erişim çalışmaları kapsamında ileri mühendislik teknolojilerimizle geliştirilen sonda roketimiz, İğneada'dan başarıyla fırlatıldı. Tüm kritik alt sistemleri yerli, milli ve özgün olarak roketsan tarafından geliştirilen roketimizin başarılı fırlatma testi ülkemize hayırlı olsun" denildi. Paylaşımda ayrıca roketin fırlatma testinden görüntüler paylaşıldı.

BAKAN KACIR'DAN ROKETSAN MÜHENDİSLERİNE TEBRİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından paylaşılan, sonda roketinin fırlatma testi görüntülerini kişisel hesabından paylaşarak, "Birkaç cümleyle özetlenen bu başarı, Türkiye Yüzyılı'nın uzay teknolojilerine vurulacak mührünün haberi. Peşisıra gelecek nice müjdenin habercisi. Roketsan mühendislerimizi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

'YERLİ VE MİLLİ ROKET TEKNOLOJİLERİMİZDE ÇOK ÖNEMLİ BİR EŞİĞİ DAHA AŞTIK'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de Savunma Sanayii Başkanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan görüntüleri kişisel hesabından tekrar paylaşarak, "Yerli ve milli roket teknolojilerimizde çok önemli bir eşiği daha aştık. Başarıyla fırlatmasını gerçekleştirdiğimiz roket teknolojilerimiz sayesinde uzay çalışmalarımız çok büyük bir ivme kazanacak. Düşünen, tasarlayan, geliştiren, üreten ve yöneten roketsan'ımızın tüm çalışanlarına teşekkür ederim. İnsanlığın hakim tepesi uzaya da yüksek teknolojilerimizi daha fazla taşımaya ve şirketlerimizin hedeflerine ulaşmaları için onlara destek olmaya kararlıyız" açıklamalarında bulundu.