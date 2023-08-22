Roketler Aksaray'da gökyüzüyle buluştu

Bakan Kacır: "Dünyayı değiştiren işlerin yolunun teknolojiden geçtiğini en iyi gençlerimiz biliyor"

AKSARAY - TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali çerçevesinde düzenlenen Roket Yarışması, Aksaray Tuz Gölü alanında devam ediyor. Atışlara katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Gökyüzüne Türk'ün imzasını birlikte atmaya devam edeceğiz" dedi.

Tuz Gölü alanında gerçekleştirilen roket atışlarına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Bayraktar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen yarışmada 1 yıl boyunca çalışma yapan gençlerin roketleri gökyüzüyle buluştu. Heyecanlı anların yaşandığı yarışmada yarışmacı takımları protokol üyeleriyle birlikte gezen Bakan Kacır ve Bayraktar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gençlerin heyecanlarına ortak oldu.

Yarışmaya katılımların her geçen yıl artarak devam ettiğini belirten Bakan Kacır, "Roket yarışmasında yıldan yıla artan bir ilgi ve katılıma şahitlik ettik. İlk yılımızda 156 takım roket yarışmas4na başvurmuşken bu yıl bin 98 takım bu yarışta bende varım dedi. Bu rakamlar yıldan yıla artan bu ilgi şüphesiz yüksek teknolojiye yönelik toplumumuzda oluşan alakanın bir göstergesidir. Dünyayı değiştiren işlerin yolunun yüksek teknolojiden geçtiğini en iyi gençlerimiz biliyor. Yeniliklere en erken gençlerimiz adapte oluyor, gençlerimiz sahip çıkıyor ve yenilikleri yine geleceğe gençlerimiz taşıyor. Aynı zamanda bütün dünyada bu yenilikleri gençlerimiz ortaya çıkarıyor. Gençlerin kurdukları, dahil oldukları teknoloji takımları bütün bu yeniliklere imza atıyor. Elbette küresel düzeyde yüksek teknolojiye artan ilgiyle birlikte bu rakamları açıklamak mümkün olabilirdi. Ancak Türkiye'de yaşanan bütün dünyanın da ötesinde bir şey. Yani, yarışmalarımıza olan katılımlar, TEKNOFEST'lere gelen milyonları sadece yüksek teknolojiye olan ilgiyle açıklamak mümkün değil. Dünyada eşi benzeri olmayan bir işi eşi benzeri olmayan bir katılımla gerçekleştiriyoruz. Her yıl bir kez daha dünya rekorlarına imza atıyoruz. Bu ancak Türk Milleti'nin yüreğindeki tam bağımsızlık sevdasıyla açıklanabilir. Bu ancak Türk gençliğinin yitik sevdasıyla buluşmasının heyecanıyla açıklanabilir. Bu ancak, semalarında bol yıldızlı değil, ay yıldızlı bayrağı dalgalandırma iddiasıyla açıklanabilir. Allah'ın izniyle biz milli teknoloji hamlesi yolculuğunda gençlerimizle omuz omuza vermeye, sırt sırta bu yolda yürümeye devam edeceğiz. İnşallah birlikte nice rekorlara imza atacak, gökyüzüne hep birlikte Türk'ün imzasını birlikte atmaya devam edeceğiz" dedi.

Yarışmaya ayrıca, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, daire müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.