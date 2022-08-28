Son derece hafif ve ergonomik tasarıma sahip süpürme işlevini daha kolay hale getiren Roidmi Mojietu…

Son derece hafif ve ergonomik tasarıma sahip süpürme işlevini daha kolay hale getiren Roidmi Mojietu M10 inceleme videosu ile sizlerleyiz.

Roidmi Mojietu M10 inceleme!

Roidmi Mojietu M10 satın almak için;

Roidmi web sitesine ulaşmak için buraya tıklayın

Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayın

23.300 Pa vakum gücü ile bir robot süpürgeden 10 kat daha güçlü olan Roidmi M10, bas çalıştır tetik mekanizması, basılı tutmayı gerektirmez, basıldığında çalışır veya kapanır, Güç artırma ve azaltmak için Led panelden dokunarak ayarlama yapılabilir.

Değiştirilebilir ve ayrıca şarj edilebilir pil teknolojisi ile batarya herhangi bir alet kullanmadan kolayca çıkarılabilir. Motorlu turbo fırça kil iplik dolanmama özelliğine sahip, fırçanın altındaki özel keskin yapılar sayesinde kil, iplik gibi yapılar dolanmaz.

Yaklaşık 1,5 kg ağırlık sayesinde hafif ve rahat taşınabilir olan Roidmi M10, 35 dk çalışma süresine sahip. Fiyat performans açısından bakıldığında bu süre yeterliyken 78 Db ses seviyesi ile gayet makul bir ses düzeyi sunuyor.

Roidmi M10 teknik özellikleri

Motor gücü: 265W

Şarj süresi: 4,5 saat

Emiş gücü: 69AW

Ağırlık: 1,35 kg

Motor devri: 80.000 rpm

Pil kapasitesi: 6 x 2000 mAh

Çekiş gücü: 23.300 Pa

Çalışma süresi: 33/17/10 dk

Toz hazne kapasitesi: 0.4 Litre

Gürültü: 78 db