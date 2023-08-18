Rockstar Games, Red Dead Redemption'un Türkiye fiyatını açıkladı

Rockstar Games, 13 yıllık Red Dead Redemption'u hiçbir geliştirme yapmadan çok daha pahalı bir fiyat etiketiyle PS4 ve Switch'e çıkaracaklarını duyurdu. Oyunun Türkiye fiyatı 899 TL olarak belirlendi.

Rockstar Games, son zamanlardaa iyice anladık ki remaster işini pek umursamıyor. İlk olarak GTA: Definitiive Edition faciası yaşanmıştı. Şirketin bundan ders çıkaracağını umuyorduk. Ancak 13 yıllık Red Dead Redemption'u hiçbir geliştirme yapmadan çok daha pahalı bir fiyat etiketiyle PS4 ve Switch'e çıkaracaklarını öğrendiğimizde artık umudumuz iyice tükendi.

Red Dead Redemption'un Türkiye fiyatı belli oldu

Red Dead Redemption PlayStation 4 portunun 50 dolar olarak fiyatlandırılması, eleştirmenler ve oyuncular tarafından büyük eleştiri yağmuruna tutuldu. Ancak Rockstar Games'in ana şirketi Take-Two Interactive, yapılan fiyatlandırmanın gayet uygun olduğunu düşündükleri bir açıklama yapmıştı.

Yan geri adım atmadılar, oyunun fiyatı 50 dolar. Ancak neyse ki Rockstar Games, Red Dead Redemption'un PlayStation 4 portu için Türkiye'de fiyatlandırma yaparken 50 doların kur karşılığını kullanmadı.

RDR geliştiricisinden fiyat tartışmalarına yönelik şaşırtan açıklama!

Red Dead Redemption PlayStation 4 fiyatı 899 TL olarak belirlendi. Hala absürt bir fiyat olduğunu belirtmek gerek. 13 yıllık bir oyun ve üzerinde hiçbir geliştirme yapılmamış. Üstelik oyunun 13 yıl önce çıkan orijinal versiyonu Xbox'da 64 TL ve geriye dönük uyumluluk ile bütün Xbox konsollarında oynanabiliyor.

Hatta ve hatta eğer PlayStation Plus üyeliğiniz varsa Red Dead Redemption ve Red Redemption 2'nin bir arada satıldığı paket 870 TL, yani daha ucuz. Rockstar Games'in nasıl bir kafa yapısında olduğunu anlamak gerçekten güç.

Siz Red Dead Redemption'un Türkiye fiyatlandırması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 13 yıllık bir oyun için adil bir fiyatlandırma mı yoksa Rockstar Games abartmış mı? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayınç