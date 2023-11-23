Rockstar Games Red Dead Redemption 2 Fiyatını Artırdı

Milyonlarca kullanıcısı ile dünyanın en büyük dijital oyun platformlarından Steam, yakın zamanda Türk Lirası para birimini platformdan kaldırdı. Böylelikle Türk oyuncular, dolar (MENA-USD) ile işlem yapmaya başladı. Bu noktada geliştiricilerden insaflı davranılması bekleniyorken, Rockstar Games tam tersini yaptı. Öyle ki Red Dead Redemption 2 fiyatını daha da artırdı.

Red Dead Redemption 2 fiyatı ne kadar oldu?

Bilmeyenler için Steam, yakın zamanda aldığı bir kararla Türkiye ve Arjantin için MENA-USD'ye geçiş yaptı. Oyunlar, bundan böyle bazı Orta Doğu ülkelerinde de geçerli olan MENA-USD para birimi ile fiyatlandırılacak.

MENA-USD ise güncel dolar kurunu baz alıyor. Örnek vermek gerekirse "ABC" isminde bir oyunun fiyatı 10 MENA-USD ise, güncel kura (22 Kasım saat 21.30 = 28,84 TL) göre 288,38 TL ödeyerek satın alabiliyorsunuz. Tabii bu noktada geliştirici, normalde 50 dolara satılan bir oyunu MENA-USD birimi için 35 dolar olarak girerse, böylelikle yerel fiyatlandırma yapılmış oluyor. Fakat bu insafa bağlı bir durum.

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Şu an Steam kataloğunda yer alan pek çok oyunun fiyatı MENA-USD'ye geçiş sırasında güncel dolar kuruna göre varsayılan olarak ayarlandı. Pek çok geliştirici MENA-USD için henüz özel fiyatlandırma yapmış değil. Zira Valve, yayıncılar için bir duyuru bile yapmadı. Yani pek çok geliştiricinin haberi bile yok.

MENA-USD birimini fark eden geliştiricilerin birçoğu hatırı sayılır bir düzenleme yapmışken, Rockstar Games ise tam tersini yaptı. Öyle ki şirket, RDR 2 için varsayılan olarak güncel dolar kuruna göre ayarlanan fiyatı artırdı.

OyunEski Fiyatı (MENA-USD)Yeni Fiyatı (MENA-USD) Red Dead Redemption 239,93 MENA-USD (1.150,00 TL)59,99 MENA-USD (1.730,00 TL)

Steam, Türkiye'de dolar kuruna geçiş yapınca Red Dead Redemption 2 fiyatı 39,93 MENA-USD olarak ayarlandı. Ancak Rockstar Games, kısa süre önce yaptığı güncelleme ile bu fiyatı 59,99 MENA-USD'ye çıkardı. Şirket, Türk oyunculardan tepki gördü.

Tabii bu durumu normal karşılayan oyuncular da oldu. Zira oyun, yurt dışında 59,99 dolara satılıyor. Bu bağlamda fiyatı eşitlemek istemiş olabilecekleri düşünülüyor. Fakat ülkemizdeki ekonomik koşullar ve Rockstar Games'in Türkiye'den yüz binlerce oyuncusu olduğunu göz önünde bulundurarak şirketin indirim yapmasını bekleyen, ancak zam gelince tepki gösteren oyuncuların sayısı daha fazla gibi görünüyor.

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