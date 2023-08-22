Rockstar Games, Bully 2 Üzerinde Çalışmaya Başlayacak

Rockstar Games'in efsane oyunu Bully için yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Rockstar, Grand Theft Auto 6'yı tamamladıktan sonra Bully 2 üzerinde çalışmaya başlayacak.

Rockstar Games'in efsane oyunu Bully için yeni bir iddia ortaya atıldı. Bully 2 için eski bir söylenti geçtiğimiz günlerde yeniden sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. İddiaya göre Rockstar, Grand Theft Auto 6'yı tamamladıktan sonra Bully 2 üzerinde çalışmaya başlayacak.

Rockstar, "önce GTA 6 sonra Bully 2" dedi

Sosyal medyada paylaşılan söylenti, Bully hayranlarını heyecanlandırmış olsa da, yeni olmadığını belirtelim. İlk olarak geçen yıl ortaya çıkan ifadelere göre Rockstar, Bully'nin hayran kitlesini yeniden gözden geçirmeye karar verdi. Ancak bunu, GTA 6'yı tamamladıktan sonra düşünecek.

Bu yılın başlarında çıkış yapan ve oyun dünyasında büyük etki yaratan Hogwarts Legacy, okul temasıyla akıllara Bully'yi getirdi. Her ne kadar farklı kategorilerde olsa da, Rockstar bu rüzgarı kendi tarafına çekmek istiyor olabilir.

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Bully oyunu 2006 yılında PlayStation 2 için piyasaya sürüldü. Yatılı bir okulda okuyan öğrencinin, çeşitli maceralara atılmasını ele alıyordu. 2006 yılında oldukça beğenilen yapım, bu kategoride kült bir oyun haline geldi.

Ancak Rockstar'ın son yıllardaki odak noktası rekor kıran Grand Theft Auto ve Red Dead Redemption oldu. Kaynaklar ve ekipler bu oyunlara yoğunlaştı ve Rockstar'ın Bully 2 gibi yeni bir oyunu geliştirme kabiliyetini sınırladı.

Rockstar'ın ana şirketi Take-Two'nun, geliştiriciye birkaç yılda oyun çıkarmak yerine daha fazla oyun yapması yönünde talimatlar verdiği bildiriliyor. Bu durum da GTA ve RDR'ye kıyasla Bully gibi bir yapımın geliştirilme ihtimalini artırıyor.

Yeni Bully oyunu ile ilgili beklentilerimizi bu yazıda açıklamıştık. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.