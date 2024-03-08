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Rivian, Yeni Elektrikli SUV Modeli R2'yi Tanıttı

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Tesla'nın rakiplerinden Rivian, R2 adını verdiği yeni elektrikli SUV modelini tanıttı. Uygun fiyatı ve güçlü motoruyla dikkat çeken araç, 2026'da üretime girmeyi hedefliyor.

Tesla'nın ABD'deki en büyük rakiplerinden biri olan Rivian, bugün en yeni elektrikli SUV modelini görücüye çıkardı. Rivian R2 olarak adlandırılan araç, hem tasarımı hem de güçlü motoruyla dikkat çekiyor. 2026'da üretime girmesi planlanan R2; uygun fiyatlı bir elektrikli olmayı hedefliyor.

Rivian R2 özellikleri neler?

Rivian R2'nin başlangıç fiyatı 45 bin dolar olarak açıklandı. Bu da şirketin 70 bin dolar civarında başlayan kamyon ve SUV seçeneklerinden önemli ölçüde daha ucuz olduğu anlamına geliyor. Ayrıca ABD'deki vergi indirimleri sayesinde 40 bin dolara kadar satın alınabileceği belirtildi.

Rivian, R2'nin tek bir şarjla 530 km'e kadar menzil sunacağını ifade etti. Performans özellikleri arasında ise 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3 saniyede tamamlaması öne çıkıyor. Yaklaşık 4,5 metre uzunluğunda olan R2; Tesla Model Y'den biraz daha kısa.

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Şirketin açıklamasına göre "çok geniş" bir ön bagaja sahip olacak. Bu da uygun fiyatlı olmasına rağmen geniş bir kargo alanı sunacağı anlamına geliyor.

Bu model ile Rivian, yeniden kara geçmek istiyor. Geçtiğimiz yıl 5 milyar doların üzerinde zarar ederek mali zorluklarla karşı karşıya kalan firma, daha uygun fiyatlı seçeneklere yönelmiş durumda. R2, Rivian'ı elektrikli araçlara geçiş yapan büyük markalarla rekabete açıyor.

Take a 360-degree tour of R2. pic.twitter.com/euyJkScRYq

— Rivian (@Rivian) March 7, 2024

Güncelleniyor…

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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