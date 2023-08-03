Ripple Raporuna Göre Blokzincir Hızlı Ödemelerde Önemli Rol Oynayacak

Teknoloji şirketi Ripple, ABD Hızlı Ödemeler Konseyi ortaklığıyla yaptığı bir raporda, blokzincirin daha hızlı ödeme altyapıları geliştirmede önemli bir rol oynayacağını belirtti. Rapor ayrıca finansal kuruluşların blokzinciri teknolojisini benimsemeleri durumunda sınır ötesi ödeme maliyetlerinde 10 milyar dolar tasarruf etme potansiyeline sahip olduklarını gösterdi.

Teknoloji şirketi Ripple, geçtiğimiz günlerde ABD Hızlı Ödemeler Konseyi ortaklığıyla kripto para ve blokzinciri teknolojilerine ilişkin yürüttüğü bir raporu açıkladı. Buna göre 45 ülkeden 300 katılımcının yüzde 97'si, blokzincirinin daha hızlı ödeme altyapıları geliştirmede önemli rol oynayacağını söyledi.

Finans profesyonelleriyle yürütülen araştırmada, özellikle uluslararası para transferlerinde ve sınır ötesi ödemelerde kripto para birimlerinin ve blokzincirinin etkilerine odaklanıldı. Ödeme sektöründe kripto kullanımını odağına alan raporun çarpıcı bulgularından biri de, finans kuruluşlarının tasarruflarına yönelik tahmin oldu. Rapora göre blokzincirinin etkisinin, daha hızlı ödemelerin ötesine geçeceği belirtilirken, bu teknolojiyi benimseyen finansal kuruluşların, 2030'a kadar sınır ötesi ödeme maliyetlerinde yaklaşık 10 milyar dolar tasarruf etme potansiyeline sahip oldukları kaydedildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.io Türkiye Ülke Müdürü Kafkas Sönmez, "Dünyanın her yerinde benimsenen ve değeri matematiksel güvenle korunan dijital varlıklardan söz ediyoruz. Değerini her coğrafyada koruyan altının dezavantajı olan taşıma problemlerinin ötesine geçmeyi başaran kripto para birimleri, finansın geleceğinde önemli bir rol oynayacak. Blokzinciri, maliyetleri düşürmeye, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yardımcı olabilecek ekosistemleri inşa etmeyi kolaylaştıracak" ifadelerini kullandı.

KOBİ'LER ÜÇ YIL İÇİNDE KRİPTOYLA ÖDEME KABUL ETMEYE BAŞLAYACAK

Son yıllarda e-ticarette yaşanan ivmenin ürün ve hizmetlere erişimde yurt dışı bariyerlerini de ortadan kaldırdığını kaydeden Sönmez, "Küresel sınır ötesi ödeme akışlarının 2030'a kadar 156 trilyon dolarlık bir büyüklük oluşturulacağı tahmin ediliyor. Bu büyümeden nasibini her ölçekten işletme alırken, blokzincirinin de bu süreçlerde kolaylaştırıcı olarak konumlanması bekleniyor. Söz konusu raporun öngörüleri, her 2 KOBİ'den birinin, önümüzdeki üç yıl içinde kripto para birimleriyle ödeme kabul edeceğini gösteriyor. Değerini uluslararası topluluğun belirlediği, küresel bir geçer akçe olarak öne çıkan kripto para birimleri ve blokzincirinin gündelik yaşamın ayrılmaz bir parçası olması çok uzak değil" diye konuştu.

"SULAR AĞUSTOSTA DA DURULMAYACAK"

Kriptoya ilişkin iyimser tahminlerin geleneksel finansal otoritelerin bu teknolojinin olanakları konusundaki temkinli tutumuyla da karşı karşıya olduğunu kaydeden Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Gelecek blokzincirini işaret etse de taşların yerine oturması için biraz daha zamana ihtiyaç var gibi görünüyor. SEC'nin bir kripto para borsasıyla olan gerilimini zirveye taşıyan bir talebi, temmuz ayının son günlerine damga vurdu. Kripto para birimlerinde suların ağustosta da durulmayacağını söylemek mümkün. Finansal otoritelerin kripto ve blokzinciri karşısındaki çekimser tavırları, yatırımcı güveninde dalgalanmalara sebep olsa da, dünya kripto paraların tam olarak ne olduğuna karar verdiğinde bir uzlaşı sağlanacak. Bu da işbirliğine dayalı, topluluk ve kullanıcı odaklı bir finansal ortamın inşasını beraberinde getirecek. Gate.io olarak bin 700'ü aşkın listelenmiş kripto para birimi, 24 saatte 3,75 milyar doları aşan işlem hacmiyle bu yeni finansal evrenin tasarımında 13 milyonu aşkın kullanıcıya söz hakkı veriyoruz. Güvenliğe, regülasyonlara ve uyuma verdiğimiz önemle, çok sayıda yatırım ürününü bir araya getiriyoruz."