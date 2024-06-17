Reuters'ın raporuna damga vurduk! En çok okunan haber siteleri arasında sondakika.com ikinci, haberler.com yedinci oldu

Reuters Haber Enstitüsü'nün yayımladığı Dijital Haber Raporu 2024'te sondakika.com, haftalık en çok okunan haber siteleri arasında yüzde 27 ile ikinci olurken, haberler.com ise yüzde 16 ile yedinci olmayı başardı.

REUTERS DİJİTAL HABER RAPORU'NU YAYIMLADI

Reuters Enstitüsü, her yıl olduğu gibi bu yıl da dijital medya dünyasına dair kapsamlı veriler sunan Dijital Haber Raporu 2024'ü yayımladı. Rapor, dünya genelinde 47 ülkede gerçekleştirilen anketlerle medya tüketim alışkanlıklarını ve güvenilirlik düzeylerini analiz etti. Türkiye de bu ülkeler arasında yer aldı ve medya kullanım alışkanlıklarına dair önemli veriler içerdi.

SONDAKİKA.COM İKİNCİ, HABERLER.COM YEDİNCİ OLDU

Raporda Türkiye'de en çok okunan haber sitelerine ilişkin veriler de yer aldı. Tabloda haberler.com ve sondakika.com'un başarısı dikkat çekti. Son dakika.com en çok ziyaret edilen haber siteleri arasında yüzde 27 ile ikinci oldu. Haftada en az 3 gün ziyaret edilen siteler arasında da sondakika.com yüzde yüzde 14 ile ikinci sırada yer aldı.

RAPORUN İÇERİĞİ

Dijital Haber Raporu 2024, dijital ve geleneksel medya platformlarının kullanım oranlarını, halkın haber kaynaklarına olan güvenini ve medya tüketim alışkanlıklarını detaylı bir şekilde inceledi.

Raporda, televizyon, radyo ve basılı yayınların yanı sıra çevrimiçi haber sitelerinin haftalık erişim oranları ele alındı. Ayrıca, haber markalarına duyulan güvenin dereceleri de kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.